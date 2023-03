5 cafés moderninhos para conhecer no bairro da Liberdade

Com atrações diversas, que vai de feirinha de artigos diversos a roteiro por mercados de produtos importados, o bairro da Liberdade é um destino imperdível para conhecer em São Paulo. Mas, em meio a tantas opções, é preciso fôlego para aguentar um dia todo de passeio por lá.

Que tal uma pausa para o café? Cafeterias não faltam pelas ruas. De ambiente moderninho à confeitaria de sabores tradicionais japoneses, confira abaixo um roteiro delicioso.

5 cafés no bairro da Liberdade:

Itigo Itie

Instalado no interior do Nikkey Palace Hotel, o Itigo Itie tem ambiente inspirado nos cafés orientais e fica na movimentada rua Galvão Bueno. No menu, opções de cafés coados e expressos, além de salgados e doces feitos a partir da influência japonesa e seus ingredientes típicos. Um exemplo é o pavê de matchá e o choco pie e yuzu – mousse de limão asiático envolto em chocolate, em um formato que se assemelha a um limão-siciliano. Saiba mais em @hotelnikkey.

Endereço: R. Galvão Bueno, 425 – Liberdade (dentro do Nikkey Palace Hotel)

We Coffee

Uma das opções mais disputadas no bairro, o We Coffee caiu nas graças dos frequentadores da Liberdade por seu visual moderninho e cardápio com opções que enchem os olhos. A cafeteria foi criada com a proposta de divulgar a cultura milenar de cafés e chás em um espaço de estética futurista e minimalista. Além das diversas bebidas quentes e geladas, brilham no cardápio doces como Magic Stick de Morango (na foto) e o Soft Bun Alho, um pão de alho de sabor levemente adocicado. Ah, e esteja preparado para enfrentar filas! Saiba mais em @wecoffee.br.

Endereço: R. dos Estudantes, 24 – Liberdade

89ºC Coffee Station

Continua após a publicidade

Em uma localização privilegiada, próxima ao metrô e inúmeras atrações do bairro, a 89ºC Coffee Station é uma boa opção para fazer uma pausa antes dos passeios pelo bairro. Com um espaço generoso, o café traz quitutes inspirados na confeitaria yogashi, aquela que mescla técnicas japonesas e europeias, a exemplo do bolo de melão. Entre as opções de cafés especiais, está o Japanese Drip Coffee, coado com a técnica japonesa de extração do café. Para uma pausa rápida, a loja oferece uma vitrine de donuts no exterior, onde é possível comprar doces para viagem. Saiba mais em: @89coffeestation.

Endereço: Praça da Liberdade, 169 – Liberdade

Kazu Cake

Em funcionamento desde 2013 dentro do Espaço Kazu, a Kazu Cake é especializada em bolos inspirado nos doces japoneses. A confeitaria é também uma opção para uma pausa entre os passeios para apreciar o menu de bebidas e doces. Entre as sobremesas, a principal opção é a choux cream, famoso doce da culinária yogashi e que parece uma espécie de profiterole. Saiba mais em @kazucakeoficial.

Endereço: R. Thomaz Gonzaga, 84/90 – Liberdade

Coffee Selfie

Com uma proposta moderninha, o Coffee Selfie ganhou fama por reproduzir imagens e frases em seus cafés – o efeito é conquistado a partir da impressão dessas imagens na espuma da bebida. Além disso, o espaço localizado na rua Thomaz Gonzaga tem um cardápio variado, que inclui bagels, cinnamon roll, honey bread e também opções salgadas, como quiche e croque monsieur. Veja mais em @coffeeselfie_sp.

Endereço: R. Thomaz Gonzaga, 107 – Liberdade