Roteiro: 5 restaurantes com mesas ao ar livre em São Paulo

Almoçar fora nos finais de semana é sempre uma maneira deliciosa de sair da rotina, ainda mais com tantas opções gastronômicas em São Paulo. Se for ao ar livre, melhor ainda! Engana-se quem pensa a capital paulista é uma cidade cinza, há diversos locais que podem provar isso. Abaixo, confira um roteiro com restaurantes com mesas ao ar livre para curtir uma refeição sem pressa.

Selvagem

Instalado dentro do Parque do Ibirapuera, mais precisamente no portão 5, o Selvagem é o restaurante recém-inaugurado do chef Filipe Leite. Seja no almoço ou jantar, o espaço encanta pelo seu entorno. A estrutura foi projetada respeitando os biomas e natureza do parque, tendo o mínimo de impacto possível, e abriga 660 metros quadrados divididos em cozinha, bar e salão. O cardápio propõe uma viagem sensorial entre o mar e a terra, destacando ingredientes brasileiros. Mais detalhes em @selvagemibirapuera.

Duas Terezas

Localizado na movimentada Alameda Lorena, o Duas Terezas tem o charme de ficar situado na esquina de uma pequena travessa. O restaurante foi instalado numa casa e une as culinárias italiana e nordestina. As mesas foram dispostas ao longo do espaço com jeito de lar e espalhadas por seus cômodos. Nos dias mais gelados, são disponibilizados cobertores e aquecedores. No menu, comandado pela chef Mariana Pelozio, destaque para a Olive All’Ascolan, receita típica da cidade de Ascoli Piceno, da região italiana de Marche, preparada com azeitonas recheadas com carne de boi e frango, empanadas e fritas. Mais detalhes em @duasterezas.

Ama.zo

Comandado pelo chef Enrique Paredes, o Ama.zo é o único peruano do Brasil com indicação de Bib Gourmand no guia Michelin. O menu é formado por pratos supercoloridos de montagem delicada, mas com sabores potentes, que valorizam os ingredientes típicos do país andino e seus sabores intensos. O Ama.zo está há quatro anos instalado num casarão histórico em Campos Elíseos, e acaba de inaugurar uma unidade na área externa do Shopping Pátio Higienópolis – num espaço cheio de verde e perfeito para uma refeição num dia de verão. Mais detalhes em @amazoperuano.

Gula Gula

Um clássico carioca, o Gula Gula foi fundado em 1984 no Rio de Janeiro e serve uma gastronomia variada. Em São Paulo, a casa fica sediada num casarão tombado a uma quadra da Avenida Paulista, na Rua Padre João Manuel. As mesas externas ficam rodeadas de árvores e um exuberante jardim – ótima pedida para um almoço ou jantar bem tranquilo. No menu, há opções como bife de chorizo, moqueca de pupunha, tilápia com molho de camarão e picadinho vegetariano. Recentemente, o restaurante inaugurou também uma unidade na Vila Nova Conceição. Mais detalhes em @gulagularestaurante.

Zillis Bar Lounge

Com foco no happy hour, o Zillis Garden fica instalado em Moema e é um gastrobar com espaço ao ar livre e ótima opção para os dias quentes. O destaque vai para o cardápio de coquetéis autorais da casa, como o Caramuru, feito com gim, purê de frutas vermelhas, limão-siciliano e hortelã bicolor. Para acompanhar, a dica é a porção de coxinha creme com molho de pimenta. Mais detalhes em @zillisbarlounge.