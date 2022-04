Receita de choux cream de matchá

Modo de preparo

Prepare o crumble Em um recipiente, misture todos os ingredientes e trabalhe até virar uma massa. Entre dois plásticos, abra a massa em uma camada fina (cerca de 2mm) e leve ao congelador. Com a ajuda de um aro de aproximadamente 60mm, corte círculos e volte ao congelador. Reserve.

Prepare a massa Preaqueça o forno a 200°C. Em uma panela, ferva 125 mililitros de água com o leite, a manteiga, o açúcar e o sal. Quando ferver, adicione a farinha de uma vez e mexa bem até a massa soltar do fundo da panela. Passe a massa para uma batedeira e, utilizando a raquete, bata a massa para amornar e então despeje os ovos aos poucos, batendo bem a cada adição até que a massa fique lisa, brilhante e elástica. Em um saco de confeitar, utilizando o bico perlê médio, molde as choux com aproximadamente 5cm. Coloque o crumble congelado por cima de cada choux crua. Leve a massa para assar e quando colocar as assadeiras no forno, baixe a temperatura para 160°C. Deixe assar por aproximadamente 40 minutos. Resfrie sobre uma grade.

Prepare o recheio Em uma panela, ferva o leite com o matchá. À parte, bata as gemas com o açúcar e o amido de milho até obter um creme claro. Faça a temperagem das gemas e volte ao fogo até engrossar. Retire a panela do fogo e adicione a manteiga e mexa bem para homogeneizar. Passe para um recipiente e cubra com papel filme para não criar película. Na batedeira, utilizando o globo, bata o creme de leite fresco em ponto de chantilly e misture no creme já frio.

Finalize Faça um furo na parte de baixo da choux e preencha com o recheio de matchá. Polvilhe matchá por cima.

*Receita do chef Cesar Yukio, da Hanami Confeitaria