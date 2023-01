Restaurantes imperdíveis para provar a culinária peruana em São Paulo

Impossível pensar em capitais gastronômicas e não incluir Lima na lista. Já faz alguns anos que a cidade do Peru é reduto de alguns dos melhores restaurantes da América Latina e também do mundo todo.

O Central, dos chefs Virgilio Martínez e Pía León, foi eleito o segundo melhor do mundo pela The World’s 50 Best Restaurants, premiação que lista os melhores restaurantes do globo, e levou o primeiro posto no ranking que diz respeito aos estabelecimentos da América Latina.

Com uma gastronomia que se apresenta a partir de ingredientes frescos e temperos ricos, o resultado da culinária peruana são pratos cheios de aromas, sabores e cores – e que vão muito além do clássico ceviche.

Que tal conhecer um pouco melhor os sabores peruanos? E nem precisa sair da capital paulista! Por aqui, é possível degustar receitas incríveis e feitas por chefs peruanos! Veja abaixo um roteiro de restaurantes peruanos imperdíveis em São Paulo:

Ama.zo

Comandado pelo chef Enrique Paredes, o Ama.zo é o único peruano do Brasil com indicação de Bib Gourmand no guia Michelin. O menu é formado por pratos supercoloridos de montagem delicada, mas com sabores potentes, que valorizam os ingredientes típicos do país andino e seus sabores intensos.

O cardápio é um reflexo das origens do chef limenho, que equilibra o legado criollo, nikkei e chifa do Peru com técnicas francesas, japonesas e italianas. Prepare-se para provar mandioca, formigas, pimentas aromáticas, tucupi, cacau e aguaymanto (physalis) em pratos que exploram sabores pouco usuais para o paladar brasileiro. Entretanto, o chef aproveita também para inserir iguarias nacionais, que conversam muito bem com os sabores peruanos, como abóbora, rapadura, pimenta dedo-de-moça, caqui, goiaba e cupuaçu.

Entre os destaques estão os Patacones (tostadas de banana da terra, “amassado” de mandioca, lagarto desfiado e molho de coentro) a Arroz con Conchas (arroz meloso com vieiras na chapa, raspadinha de ají amarillo e emulsão de dedo de moça), Tacos Acebichados (tortillas crocantes de milho, tartare nikkei de peixe e mousse de abacate), Causa Limeña (purê de batata roxa, tartare de camarão defumado, emulsão acebichada de tucupi preto e rocoto) e Cebiche Mixto (pesca do dia, vieira, polvo e camarão, molho de pimentas brasileiras e azeite de coentro).

O Ama.zo está há quatro anos instalado num casarão histórico em Campos Elíseos, e acaba de inaugurar uma unidade na área externa do Shopping Pátio Higienópolis – numa área cheia de verde e perfeita para uma refeição num dia de verão. Veja mais em @amazoperuano.

Cantón

A influência japonesa na culinária do Peru, conhecida como nikkei, é extremamente difundida e marcante, mas essa não é a única cozinha asiática presente no país. E é isso que busca mostrar o cardápio do Cantón, restaurante com diversas unidades em São Paulo e Rio de Janeiro e que traz uma gastronomia que celebra a mescla das culinárias peruana e chinesa.

Brilham no menu opções como o arroz frito, um dos pratos mais famosos da culinária chifa (como é chamada a culinária derivada da chinesa e que se desenvolveu no Peru). Por lá, ele é servido com legumes e ovos, que acompanha carnes, frango e pescados. A casa ainda traz preparos curiosos, como o ceviche ao molho de tamarindo e sahofan de camarão (um tipo de macarrão). Veja mais em @canton.br.

Rinconcito Peruano

Idealizado pelo chef peruano Edgard Villar, o Riconcito Peruano foi um dos responsáveis por apresentar a riqueza da culinária do Peru para os paulistanos. Inaugurado em 2005 no centro de São Paulo, o restaurante chamou a atenção pelas filas intermináveis e salão diariamente lotado. Hoje, o Riconcito já conta com mais de 10 unidades espalhadas pela capital.

O cardápio traz pratos fartos e clássicos dessa culinária, sendo uma ótima porta de entrada para conhecer a riqueza dos sabores do Peru, mas também pratos de influência chinesa. Além do tradicional ceviche, a casa tem preparos como arroz con mariscos, chaufa, choritos a la chalaca, pulpo parrillero, dentre outras opções. Veja mais em @rinconcitoperuano.

La Peruana

No La Peruana, a chef Marisabel Woodman traz pratos com ingredientes frescos, muitos frutos do mar e clássicos da culinária de seu país. Localizado no Jardim Paulista, em São Paulo, o restaurante conta com diversos tipos de ceviche para além do clássico: como o mixto (com camarão, polvo e lula), o carretillero (peixe branco, camarão e lula empanada) e também a versão vegana (abobrinha, cogumelo e pepino).

O menu ainda se completa com opções de entradinhas para compartilhar, pratos quentes (como arroz oriental) e sobremesas típicas. Não deixe de conferir o cardápio de drinques, que traz opções bem interessantes de piscos, como o Chilcano Clasico (pisco, limão, angostura e ginger ale). Veja mais em @laperuanabr.