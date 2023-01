O brunch definitivamente caiu no gosto do paulistano e veio para ficar. Se há poucos anos era difícil encontrar opções desse café da manhã tardio (ou almoço cedo, tudo depende do posto de vista), hoje, o que não faltam são lugares que trazem esse tipo de refeição no cardápio.

Além de cafés e restaurantes, diversos hotéis na capital paulista oferecem a opção de brunch para os não-hóspedes. Nesses endereços, é possível dar uma passadinha para degustar desde ovos beneditinos até carpaccio de wagyu, tudo isso acompanhado de ótimos drinques e taças de espumante.

Seja para celebrar uma data especial ou apenas para se dar um mimo: a seguir, você confere uma seleção de hotéis em São Paulo para começar o dia com um brunch caprichado.

Grand Hyatt

O Sunday Brunch do Grand Hyatt acontece aos domingos a partir das 13h, no Restaurante C – Cultura Caseira, localizado no térreo do hotel. O buffet é composto por frutos do mar (ostras, salmão, marisco), estações gourmet (massas e outros pratos) e estações ao vivo (carnes) preparadas pelos chefs da casa. Há também opções de panificação, com pães variados, muffins, waffles, panquecas e pratos quentes, como ovo pochê e beneditino. Para finalizar a refeição, o buffet disponibiliza uma mesa de sobremesas.

Endereço: Av. das Nações Unidas, 13301 – Morumbi

Quando: Domingos, a partir das 13h

Valor: R$ 290,00

Tivoli Mofarrej São Paulo

Servido no Must Bar, com espaço com vista para a piscina do hotel, o brunch do hotel Tivoli Mofarrej São Paulo acontece aos domingos, a partir das 13h. São mais de 30 opções para saborear, dentre matinais, entradas, principais, sobremesas, welcome drink, vinho tinto e branco, espumante e bebidas não alcoólicas (há a opção de brunch com bebidas inclusas e também sem, por um menor valor). Os pratos matinais são servidos em sistema à la carte e itens de entradas, pratos principais e sobremesas em estações quentes e frias.

Endereço: Alameda Santos, 1437 – Cerqueira César

Quando: Domingos, das 13h às 16h

Valor: a partir de R$ 370,00

Palácio Tangará

Disponibilizado aos domingos, o Sunday Brunch do hotel Palácio Tangará tem menu servido à la carte no terraço do Pateo do Palácio, em meio ao verde e com vista para o Parque Burle Marx ou na parte interna do restaurante. O menu inclui variedades de entradas, cinco pratos principais, quatro tipos de sobremesas, bebidas não alcóolicas, espumante, vinho tinto, Aperol Spritz, gim tônica e drinques autorais. A casa recomenda o agendamento prévio do serviço.

Endereço: Rua Deputado Laércio Corte, 1501, Parque Burle Marx – Panamby

Quando: Domingos, das 13h às 16h

Valor: a partir de R$ 420,00

Renaissance São Paulo Hotel

Servido no Terraço Jardins, o brunch do Renaissance São Paulo Hotel é disponibilizado aos sábados e domingos. No cardápio, opções como estação de frutas frescas e locais, cereais, iogurtes, pães variados produzidos pela padaria do hotel, estação de omeletes, tapiocas e ovo beneditino, além opções de pratos quentes e espumante.

Endereço: Alameda Santos, 2233 – Jardins

Quando: Sábados e domingos, das 12h15 às 15h

Valor: R$ 147,00

Hotel Emiliano

Com um cardápio extenso, o brunch do Hotel Emiliano é servido nos finais de semana. No menu estão opções variadas de couvert (como tartare de salmão e homus), preparos de café da manhã (como ovo beneditino e panqueca americana), entradas (como carpaccio de wagyu) e pratos principais diversos (como filé suíno com polenta trufada e molho de tucupi com melaço). O menu é encerrado com opções de sobremesas, incluindo doces sem glúten e veganos.

Endereço: Rua Oscar Freire, 384 – Jardim Paulista

Quando: Sábados, domingos e feriados, das 12h às 16h

Valor: R$ 332,00

JW Marriott Hotel São Paulo

O brunch do JW Marriott Hotel São Paulo é servido aos domingos no Neto, restaurante de cozinha ítalo-brasileiro do hotel. Servido em porções maiores para compartilhar, o brunch é feito sob o comando do chef Icaro Rizzo e traz estação de frutas da estação, iogurtes, cereais e frutas secas, seleção de pães, queijos e embutidos e ovos benedict. O menu conta ainda com opções como pizza de mel e trufa negra, vegetais orgânicos, orecchiette com manteiga de sálvia, arroz de pistache, porchetta, maminha braseada com mostarda e arroz de frutos do mar e também sobremesas diversas. O valor inclui espumante, estação de Bloody Mary, G&T e música ao vivo.

Endereço: Av. das Nações Unidas, 14401, Torre Hotel – Chácara Santo Antônio

Quando: Domingos, das 13h às 16h

Valor: R$ 296,00