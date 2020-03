Cozinhar sua própria refeição e ter autonomia na culinária nunca foi tão necessário. Com o movimento #EuFicoEmCasa, que pede a quarentena voluntária de quem assim pode fazer a fim de evitar o contágio do coronavírus, grande parte do mundo está passando por um momento de isolamento.

Que tal aproveitar a situação para aprender novos pratos e se desafiar a provar novos sabores? Para tornar esse momento na cozinha prazeroso, sem perder muito tempo, CLAUDIA selecionou receitas práticas de até 5 ingredientes que vão animar seu dia. Tem sanduíche, brigadeiro de capim-santo, e muito mais. Confira abaixo:

Bruschetta Caprese

Sanduíche generoso de pernil

Canapé com sardinha

Lombo recheado com damasco

SOBREMESAS

Panqueca de doce de leite

Abacaxi em calda

Farnel do vale do ribeira

Brigadeiro de capim-santo

Moscatônica

–

De onde tirar forças para enfrentar a dor: