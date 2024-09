12 inspirações de quartos pequenos e elegantes

Se você tem um quarto pequeno, sabe a dificuldade para armazenar tudo o que precisa e ainda deixar o ambiente com sua cara. Pensando nisso, separamos inspirações de dormitórios elegantes e truques que dão o efeito de que o espaço é maior, como o uso de espelhos.

Dicas para decorar seu quarto pequeno

Fique atento à proporção do espaço

Respeitar a proporção entre o quarto e os móveis é essencial para seu conforto. Cama, guarda-roupa e mesas de apoio em medidas adequadas, por exemplo, podem ser suficientes para seu dia a dia.

“Mantenha somente aquilo que é realmente usado”, aconselha a arquiteta Júlia Guadix, à frente do escritório Studio Guadi. Uma dica, aliás, é que haja um espaço de 50 cm no entorno da cama.

Invista na iluminação indireta

Assim como a iluminação é capaz de favorecer os espaços pequenos, ela tem potencial para comprometer os ambientes. A luz centralizada torna as paredes mais escuras e o centro mais claro, o que dá a impressão de um espaço mais apertado, segundo a especialista. Ela indica investir na iluminação indireta para trazer conforto aos ambientes.

Prefira um guarda-roupa com portas de correr

“Para não prejudicar a circulação no quarto, o morador pode optar pela marcenaria com porta de correr“, diz a arquiteta. Dê preferência para as que contém o vão completo entre piso e teto para melhor aproveitamento do maleiro do armário.

Coloque espelhos no quarto

O espelho é uma estratégia para criar a percepção de que o quarto é mais espaçoso. “Espelhos são bem vindos nos quartos, mas sempre evito posicioná-los de modo que quem se deita à cama veja seu reflexo. Isso afasta aquele sensação de ter alguém te observando e levar sustos à noite”, finaliza Júlia.

Inspirações de quartos pequenos

Cores claras são indicadas para quartos pequenos

O projeto de Mariana Monnerat aproveita os tons claros, em uma cartela de cores próxima, e o mobiliário em madeira para deixar o dormitório acolhedor. A mesa de apoio, que vai de uma parede à outra, é destaque por sua funcionalidade e suas linhas limpas.

Dormitório infantil com técnicas para aumentar o espaço

Desenvolvido por Paula Nader, esse quarto infantil conta com técnicas para dar a impressão de que é maior. Prova disso são os espelhos e o mobiliário sob medida. Alguns móveis, vale destacar, ainda possuem figuras de animais, deixando o resultado mais fofo.

Mobiliário com originalidade

A cama industrial, junto do boiserie e da luminária pendente, mostra a autenticidade do aposento. O rosa-queimado nas paredes eleva essa característica, mas sem abandonar o aconchego.

Decoração para dormitório integrado ao apartamento

O quarto do casal, nesse apartamento de 50 m², precisou se manter integrado com a área social. Para ter um cômodo acolhedor, a designer de interiores Giseli Koraicho, à frente do escritório Infinity Spaces Arquitetura e Interiores, propôs uma variedade de texturas e contrastes, como na opção pela cabeceira de couro e o azul das almofadas.

Cama suspensa para aproveitar o espaço

Transformar o aposento em uma “casinha de boneca” guiou o processo criativo da arquiteta Marina Salomão. Enquanto o chão de taco mantém a temperatura amena, o papel de parede e a marcenaria colorida permitem uma atmosfera lúdica. A cama suspensa foi usada para que fosse possível ter uma brinquedoteca.

Quarto pequeno que transmite leveza

Para esse projeto, Mari Milani adotou o rosa claro nas paredes e a marcenaria branca para brincar com a leveza e harmonia do dormitório. As listras verticais atrás da cabeceira complementam o local, e os quadros acabam tirando a sensação de que falta algo.

Mobiliário integrado

O projeto de Mariana Monnerat pensa o mobiliário de forma integrada. O guarda-roupa e a cama formam o principal sinal disso: ela fica localizada no centro do armário, que conta com uma abertura ideal para acoplar outro móvel.

Cores e iluminação em equilíbrio em quarto pequeno

Marcela Martins projetou um ambiente acolhedor a partir da iluminação indireta, das cores e dos objetos usados para decorar esse dormitório. A mesa de apoio, que segura uma planta, traz um charme ao espaço.

