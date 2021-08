Princesa Diana recebe homenagens pelos 24 anos de sua morte

Nesta terça-feira (31), completam-se 24 anos da morte da Princesa Diana, membro da Família Real britânica que, mesmo depois de tanto tempo de sua partida, ainda marca gerações. Membros de sua família e também muitos fãs aproveitaram a data para homenagear Lady Di.

Charles Spencer hasteou uma bandeira em tributo à irmã, na casa senhorial de Althorp House, em Northamptonshire. Ele foi criado junto com Diana nessa residência e usou as redes sociais para relembrar essa época com uma foto do local.

Os fãs da princesa recordaram que em Althorp, Charles, o nono conde Spencer, plantou um carvalho para cada ano de vida de Diana. Atualmente, o canteiro de árvores está enorme e deixando o local familiar ainda mais belo.

In 1998-1999 Earl Spencer arranged for the planting of a new avenue of oak trees in memory of his sister, Diana, Princess of Wales. There are 36 of these oaks, one for each year of her life. pic.twitter.com/B1L3VrrMu3 — Althorp (@AlthorpHouse) August 31, 2021

O seu filho mais velho, príncipe William, resolveu tirar o dia para ficar ao lado dos filhos príncipe George, 8 anos, princesa Charlotte, 6 anos e príncipe Louis, 3 anos e também da esposa, Kate Middleton.

Veja também: Os símbolos e significados por trás da estátua de Lady Di

Como tradição, sempre que um ídolo ou figura pública memorável faz aniversário de morte ou falece, os fãs fazem um pequeno memorial com flores e mensagens no local de sua morte ou onde a pessoa é lembrada. A antiga casa de Diana em Londres, o Kensington Palace, foi escolhida para receber as homenagens.

Tributes have been left at the gates of Kensington Palace to mark the 24th anniversary of the death of Princess Diana (📷 @BradyBoxBrownie) pic.twitter.com/pXpkbwZTxr — Lizzie Robinson (@LizzieITV) August 31, 2021

Quem passou por lá também pôde ver a recém-inaugurada estátua da princesa, planejada pelos filhos como tributo, os príncipes William e Harry. Normalmente, o local só abre de quarta-feira a domingo, mas foi aberta uma exceção por conta da data.

Princesa Diana morreu aos 36 anos, em um acidente de carro em Paris, em 1997. Se estivesse viva, teria completado 60 anos neste ano.