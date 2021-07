Qual óculos da Princesa Diana combina com você?

Princesa Diana foi um ícone de estilo e de beleza para muitas gerações, mas uma das coisas que merecem destaque é a coleção de óculos escuros que a princesa esbanjava a cada clique.

Os acessórios iam além do verão e virou uma marca registrada quando o assunto é guarda-roupa da princesa. Dos eventos mais sérios da Família Real ao voluntariado que costumava fazer, de um passeio com os filhos à uma viagem para se divertir na neve, Diana tinha óculos para todas as ocasiões.

Confira algumas inspirações e provas de que dá para usar óculos extravagantes com elegância e personalidade.

As armações diversificadas faziam parte do repertório fashion e davam o toque ideal para cada contexto. A Princesa do povo apostava no animal print com formato quadrado, curtia os modelos de borda grossa e se aventurava no óculos com lentes espelhadas.

Ela também ousava com o modelo aviador branco, que, por sinal, era um dos queridinhos de Diana. Não é qualquer pessoa que consegue combinar óculos com looks formais e Diana fazia na medida certa. Sem contar que todas essas armações são atemporais e clássicas, como o Ray-Ban Wayfarers.