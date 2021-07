Os símbolos e significados por trás da estátua de Lady Di

Nesta quinta-feira (1º de julho), foi inaugurada a estátua de Lady Di pelos seus filhos, os príncipes Harry e William. O monumento está exposto no jardim Sunken, no Palácio de Kensington, local que era o preferido da princesa. Mas você sabe quais são os principais detalhes da peça elaborada por Ian Rank-Broadley? Caso não faça a mínima ideia, está no lugar certo, porque reunimos todos os detalhes a seguir.

A estátua da princesa de Gales vem sendo pensada por seus filhos desde 2017, mas só agora, em julho de 2021, se tornou realidade. Diana faria 60 anos nesta data, se estivesse entre nós. Ela faleceu durante um acidente de carro, em 1997, quando seus os meninos tinham apenas 12 e 15 anos.

No monumento é possível ver a princesa acompanhada de duas crianças, que, de acordo com o jornal The Independent, representam o impacto das ações sociais de Diana em vida. Ela era bem ativa em trabalhos que envolviam crianças do continente africano com HIV.

A princesa de Gales amava flores, por isso, ao redor da estátua de bronze, foram plantadas as suas espécies favoritas: lírios brancos, rosas, tulipas, margaridas e narcisos.

O escultor responsável pela homenagem, Ian Rank-Broadley, também é conhecido por ter desenhado o rosto da rainha Elizabeth II nas moedas Inglesas.

Nas suas obras, o artista não se prende a padrões estéticos do corpo, uma vez que gosta de desenvolver sua arte de modo intuitivo. Com a estátua de Diana, isso não foi diferente.

“A forma e a articulação da figura me absorveram por completo. Com o passar dos anos, de maneira gradual, comecei a perceber os corpos de forma intuitiva e assim pude dispensar uma modelo para os meus trabalhos”, explicou ao site Magg.