Meghan fala pela primeira vez sobre a maternidade

Meghan Markle deu à luz seu primeiro filho com o príncipe Harry na manhã de segunda-feira (6). Dois dias após a chegada do bebê real, a duquesa de Sussex posou ao lado de seu marido para a imprensa no St. George Hall, em Windsor, e compartilhou a sua felicidade por ser mãe pela primeira vez. “É mágico! É incrível! Eu tenho os dois melhores homens do mundo, então estou muito feliz”, falou.

“Ele tem o temperamento mais doce. É realmente calmo”, revelou a duquesa. “Eu não sei de onde ele tirou isso!”, brincou Harry, que segurava Archie Harrison Mountbatten-Windsor em seus braços. O nome da criança também foi divulgado nesta quarta-feira (8).

Meghan, mãe de primeira viagem, considera a chegada de seu primeiro filho “um sonho”. “Tem sido dias especiais”, disse.

A primeira aparição pública do bebê real

Nesta quarta-feira (8), o mundo viu pela primeira vez Archie Harrison, o mais novo membro da família real. Meghan e Harry posaram para fotos e ao serem perguntados com quem o bebê real se parecia mais, eles responderam que “ainda estão tentando descobrir”. Mas muitos fãs acreditam que Archie puxou à mãe.

Harry afirmou que os dois estão ansiosos para passar o tempo com o filho “enquanto ele lentamente começa a crescer”. Sobre a primeira experiência com a paternidade, o príncipe afirma que “é incrível”. “São só dois dias e meio, mas nós estamos muito felizes por termos o nosso próprio ‘pacotinho de alegria‘”.

Aos dois dias de vida, o bebê já recebeu muito amor vindo da família real. A rainha, o príncipe Charles, príncipe William e Kate Middleton já expressaram suas felicidades com a chegada da criança. A mãe de Meghan, Doria Ragland, também está presente neste importante momento.

Meghan, por fim, agradeceu por toda a gentileza e positividade em torno do nascimento de seu primeiro filho. “É muito significativo”, completou.

