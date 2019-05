Fãs resgatam foto de Meghan bebê e apontam semelhanças com bebê real

Meghan Markle e príncipe Harry divulgaram nesta quarta-feira (8) as primeiras imagens do bebê real, que nasceu na manhã da última segunda-feira (6). Os Duques de Sussex posaram em frente ao St. George’s Hall, em Windsor, próximo da casa onde vivem, em Frogmore Cottage.

O casal disse que ainda não sabe com quem eles acham que o seu primeiro filho, ainda sem nome definido, se parece. “Todo mundo diz que o bebê muda muito em duas semanas”, conta Harry. “Nós estamos basicamente monitorando como será o processo de mudança neste próximo mês. Mas sua aparência está mudando a cada dia, então quem sabe.”

Entretanto, os fãs da família real estão cada vez mais certos de que a criança se parece com sua mãe, Meghan, e estão resgatando fotos da duquesa quando ainda era bebê e fazendo comparações.

Meghan Markle quando era bebê

No Twitter, alguns usuários compartilharam sua felicidade ao ver o rostinho da criança pela primeira vez e apontaram as semelhanças com Meghan. “Lindas imagens do #BebeReal! Ele se parece muito com a mãe. A duquesa está linda usando branco hoje!”, escreveu uma fã. “Nessas imagens, ele está se parecendo com a mãe!”, escreveu outra.

Já no Instagram, para o emocionante momento, fãs compartilharam fotos antigas de Meghan com sua mãe, Doria Ragland e escreveram “Logo sua filha se tornará mãe”.

O bebê de Meghan e Harry é o sétimo na fila de sucessão. Antes da criança estão, em ordem, o Príncipe Charles, o Príncipe William, George, Charlotte, o pequeno Louis e Harry.

O nome do bebê

Foi divulgado também nesta quarta-feira (8) o nome do primeiro filho do casal. A criança se chamará Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Horas depois do nascimento do bebê real, Harry deu sua primeira entrevista à imprensa, em que chegou a revelar que ainda não haviam escolhido o nome da criança.

