O nome do bebê de Meghan Markle e príncipe Harry

Meghan Markle e Príncipe Harry acabam de anunciar o nome de seu primeiro filho. A criança se chamará Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

O primeiro filho do casal nasceu na segunda-feira, 6 de maio. O anúncio foi revelado através do Instagram oficial do casal, que dizia ainda que o bebê é um menino. O bebê nasceu com 3,260 kg às 5h26 no horário local.

Horas depois do nascimento do bebê real, Harry deu sua primeira entrevista à imprensa, em que chegou a revelar que ainda não haviam escolhido o nome da criança.

“Está atrasado, então tivemos pouco tempo para pensar sobre os nomes, então esse é o próximo passo. Eu não estive em muitos nascimentos. Este é meu primeiro. Foi demais e absolutamente incrível”, falou bem-humorado.

Ele ainda comentou sobre sua emoção ao se tornar pai e seu sentimento em relação à Meghan.”Estou tão incrivelmente orgulhoso da minha esposa. Todo pai dirá que seu bebê é absolutamente incrível, mas essa ‘coisinha’ é absolutamente de morrer. Eu estou na lua”, completou o novo papai na ocasião.

Nomes cotados

Antes do anúncio do nome do bebê real, o assunto virou até aposta nas casas de jogos no Reino Unido. Dentre os nomes cotados, seis se destacaram caso o bebê fosse menina: Diana, Victoria, Alice, Grace, Isabella ou Elizabeth. E entre os nomes de menino, as apostas mais vistas eram: Arthur, James, Edward, Albert, Alexander, Christopher, Daniel, Henry, ou Phillip.

