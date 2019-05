Preguiçoso, comilão e carismático: o que os astros dizem sobre o bebê real

Ainda não sabemos o nome do bebê real, mas já sabemos como será sua personalidade. Ou, ao menos, o que a astrologia tem a dizer sobre ela. CLAUDIA conversou com Serena Salgado, astróloga do Astrocentro, que destrinchou o mapa astral do mais novo integrante da realeza britânica, apontando quais serão os traços mais marcantes do comportamento dele.

Confira a análise:

SIGNO SOLAR

As características principais, em um primeiro momento, vêm do signo solar e do ascendente. Ele nasceu no dia 6 de maio de 2019, às 17h25 no horário de Londres, Inglaterra, portanto o signo solar dele é Touro. Os taurinos possuem uma energia de busca por segurança, estabilidade.

Há uma tendência entre bebês deste signo de serem calmos, tranquilos, mais pacientes. Especialmente quando bem alimentados. E ele nasceu com 3,260 kg, um bebê grande e que nasceu um pouquinho mais a frente do período em que deveria ter nascido. Isso já mostra essa coisa do touro, que é mais preguiçosinho.

ASCENDENTE

Ele nasceu em um horário em que o signo que estava ascendendo no horizonte era o Touro igualmente, então ele é Touro com ascendente em Touro. Características muito forte deste signo se apresentarão nele. Há bastante energia voltada para o elemento da terra, que pede estabilidade, segurança, um pouco mais de lentidão.

“O touro, sabidamente, é um animal mais lento, que gosta de hábitos. E é uma criança que nasceu sob a energia da Inglaterra, que já tem essa coisa de hábitos, de horários… Então ele, como um taurino, tende a vicejar nesse ambiente de regras, de horários pra fazer tudo direitinho.

COMPETITIVO E AFETUOSO

A Vênus dele é Áries e é a regente número 1 desse taurino. Ela vai trazer toda uma energia de beleza, de afabilidade, de simpatia. Deve ser um bebê e uma criança que vai ser muito simpática, muito amistosa, até dada. Vai ter essa coisa de se abrir para as pessoas, de muito sorriso. A tendência é que ele traga todo esse carisma e charme.

E pode ser também um pouco bonachão, preguiçosinho, mais comilão… Mas a tendência com a Vênus em Áries é que ele adote esportes, faça muitas coisas competitivas, aquele Touro que vai querer não ceder nenhum milímetro naquilo que ele deseja. Porque essa Vênus mostra que ele vai ter uma atitude bem efetiva com a vida, de saber o que quer, de se colocar, de ser mais impulsivo em algumas coisas.

Até no sentido de impulsividade emocional, já que essa Vênus está na casa 12 astrológica, que é a casa da energia de Peixes. Então tem muita energia emocional de sentir as coisas com mais profundidade. Por estar na casa 12, ele pode ficar quieto, não demonstrar, mas também ter uns rompantes de irritação e ansiedade.

Assim, mesmo no meio dessa calmaria do Touro, podem ter umas cóleras taurinas apoiadas por essa Vênus. Principalmente quando se sai dos hábitos, quando se está com fome, ou quando as coisas não saírem do jeito que ele quiser. Porque, com certeza, ele será bem impositivo no que quer e do jeito que quer.

Também terá um lado mais afetuoso, emotivo e sensível. Então às vezes essa Vênus em Áries vai se comportar como uma Vênus em fogo mesmo, ativa, forte, até um pouco mais agressiva em alguns momentos. Mas também vai muito para a afetividade, para sensibilidade, querer muito afago. E taurino gosta muito de ser afagado, então é uma criança que precisará dessa afetividade.

O fato da Vênus estar na casa 12 forma também uma ligação um pouco tensa com Saturno, porque quando ele nasceu, ela estava em quadratura com Saturno no signo de Capricórnio. Isso quer dizer que, muitas vezes ele vai adotar limites e regras meio militares. Coisa de saber calar as próprias necessidades ou prazeres – que o taurino aprecia muito –, em prol de disciplina. Ao longo do tempo, se isso se tornar exagerado, pode trazer desafios futuros para ele, no sentido de deixá-lo muito irritado.

SOCIÁVEL E ESPERTO

A Lua dele estava iniciando a passagem pelo signo de Gêmeos, o que quer dizer que ele vai ter a possibilidade de ser muito observador, curioso, gostar de muita informação. Haverá um interesse pela palavra, o som, a vocalização. Essa Lua mostra que ele vai interagir com as pessoas de uma forma mais social.

Isso fica forte também pelo fato dele ter Mercúrio em Áries, que quer dizer uma mente acelerada, que pensa muita coisa. Talvez, mais pra frente, quando ele for maior, muitas vezes vai ter que saber refrear umas ironias ou algumas palavras mais rudes, não se impor demais. Mas este Mercúrio em contato com Urano aponta que é uma mente sagaz, rápida. Inclusive até para pesquisas, ciências, coisas que possam aguçar a mente.

O meio do céu dele tem Saturno e Plutão, algo bem Capricórnio. E embora a gente saiba que tem uma ascendência muito grande atrás dele para exercer a possibilidade de ser o futuro rei, ele tem uma linha de poder bem forte. O Saturno e Plutão mostram que ele vem com uma missão definida para esse mundo.

Ele pode usar o que tem a favor de trazer alguma coisa boa e positiva para esse planeta, que una as realidades da mãe, dos Estados Unidos e da arte, e do pai, da Inglaterra e a nobreza. Dá para ver claramente que ele tem uma missão definida, acho que ele vai acabar encontrando um eixo entre esses mundos.

Lembrando que Touro é um signo muito artístico. Não sei se essa parte artística e criativa vai ser exercida com facilidade, por causa da quadratura com Saturno, que castra um pouco isso. Mas não é impossível, porque astrologia não é uma fatalidade, mas sim possibilidades.

