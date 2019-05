Como Lady Di esteve presente no anúncio do bebê de Harry

O bebê real de príncipe Harry e Meghan Markle nasceu nesta segunda-feira (6) e o Palácio de Buckingham divulgou um comunicado parabenizando o casal pelo seu primeiro filho juntos.

“A Rainha, o Duque de Edinburgh, o Príncipe de Wales, a duquesa de Cornwall, o duque e a duquesa de Cambridge, Lady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale e Earl Spencer foram informados e estão encantados com a notícia”, diz o comunicado. “A mãe da duquesa, Doria Ragland, que está muito contente com a chegada de seu primeiro neto, está com Sua Alteza Real em Frogmore Cottage.”

Porém, após o anúncio, muitas pessoas se perguntaram quem são Lady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale e Earl Spencer, nomes da família real que pouco aparecem na mídia. Trata-se dos irmãos da Princesa Diana, ou seja, tias e tio do novo bebê real.

Lady Di, que seria a avó do filho de Harry e Meghan, foi, então, representada no comunicado do palácio pela sua família. Inclusive, os três irmãos também participaram do casamento dos duques de Sussex, em maio do ano passado.

“Além de contar com o apoio da Rainha, de seu pai, o Príncipe de Wales, e seu irmão, Príncipe William, como seu padrinho, Príncipe Harry também deseja envolver a família de sua mãe em seu casamento. Todos os três irmãos de Diana, princesa de Wales, estarão presentes e Lady Jane Fellowes fará a leitura. Príncipe Harry e a senhorita Markle se sentem honrados por Lady Jane representar sua família e ajudar a celebrar a memória da falecida Princesa no dia do casamento”, dizia comunicado divulgado na época da união entre Meghan e Harry.

