Ivete faz comparação divertida com look de Zoe, filha de Sabrina Sato

Ivete Sangalo fez uma brincadeira divertida com a pequena Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, no Instagram. No último final de semana, a menina ganhou uma festona para comemorar seu aniversário de 1 ano. Para a ocasião, ela vestiu um look bem parecido com outro usado pela cantora.

Na rede social, Ivete publicou uma montagem de uma foto com o vestido que usou no Prêmio Multishow ao lado de um clique da Zoe, que estava com uma peça azul com plumas, semelhante ao look usado pela cantora. Na legenda, Veveta brincou: “Expectativa x Realidade”.

Após a brincadeira, Ivete parabenizou Zoe pelo 1 aninho de vida. “Porque a gente ama demais e só deseja muito amor, saúde e um mundo melhor pra receber essa energia linda dela”, escreveu.

“Tia Ivete! Te amamos muito! Você mora nos nossos corações. Zoe ficou muito feliz que vocês vieram”, respondeu Sabrina.

Outras celebridades também comentaram na foto. “Hahahahaha maravilhosa!!!”, declarou Roberta Sá. “Viva Zoe!”, escreveu Naiara Azevedo.

Leia também: Tatá Werneck publicou a foto mais fofa de todas de Clara Maria

+ Nasce neta de Gretchen

PODCAST – Como consumir menos, de forma consciente e inteligente