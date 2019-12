Simpatia e carisma é o que não falta para Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle. Hoje, para comemorar seu aniversário de 1 ano, a menina ganhou uma festona com tema Ursinhos Carinhosos. Zoe, que sempre arrasa nos lookinhos, usou um vestido azul clarinho com plumas e muitas xuxinhas no cabelo. Nos pézinhos, tênis cor de rosa bem confortável, que é pra brincar e se divertir.

