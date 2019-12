Nasce neta de Gretchen

No Instagram, a cantora Gretchen se emocionou ao anunciar o nascimento da netinha Alyah, filha do caçula Gabriel. Ele mora na França, assim como Gretchen, que só deve voltar para o país na próxima semana. “E vovó já ama muitooooooo. Logo to chegando. Falta só uma semana. Amo vc”, ela escreveu, chamando a menina de princesinha.

No começo de 2020, Gretchen deve ganhar outro neto, Bento, filho de Thammy e Andressa Miranda. Andressa postou no Instagram uma foto da barriga, anunciando que pretende ter o bebê em Miami.

Leia mais:

+ Thiaguinho chora ao cantar música que fez para Fernanda Souza

+ 11 fatos curiosos sobre os cachorros da Rainha Elizabeth