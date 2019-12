150 mil balões e ursos de flores: a festa de Zoe, filha de Sabrina Sato

A apresentadora Sabrina Sato e o ator Duda Nagle recebem hoje em São Paulo os mais de 500 convidados para celebrar 1 ano de Zoe, filha do casal. A festa foi decorada com 150 mil bexigas e enormes ursos infláveis, no tema Ursinhos Carinhosos. Há ainda ursos feitos de flores e um teto cheio de balões que imitam nuvens. O responsável pelas bexigas veio da Itália para ajudar na montagem, organizada pela especialista Andrea Guimarães.

Diversas barraquinhas com diferentes petiscos oferecem delícias como tapiocas, sanduíche de pernil, pipoca, fondue, sorvete e algodão doce. Em um dos carrinhos, é possível montar um bolo personalizado. Para os adultos, uma barraquinha de espumantes. O almoço inclui picadinho, cuscuz marroquino, purê de banana da terra e massas com molhos diversos.

