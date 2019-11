Caio Castro apresenta Grazi como sua namorada em festa

Depois de muitos rumores, passeios românticos e algumas polêmicas, parece que o casal Caio Castro e Grazi Massafera foi oficializado. Ao menos é o que o ator disse aos seus amigos, segundo informações do jornal Extra.

Em uma festa organizada na casa de Caio com o elenco de A Dona do Pedaço, Grazi não apenas surpreendeu alguns convidados por sua presença, como também foi apresentada como namorada do galã por ele próprio. A atriz também chegou a publicar uma foto durante o evento, mas a apagou em seguida. Ainda assim, existem registros de sua passagem pela festança, inclusive em perfis dedicados ao casal “Castrofera”.

O sucesso de um dos perfis, que já possui mais de 18 mil seguidores, é tanto que até a atriz deu uma conferida. “Olha só quem visualizou meus stories”, diz a legenda de uma post, mostrando que Grazi está a par do que é publicado.

