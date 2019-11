Caio Castro ficou com Grazi enquanto estava com Dandara Mariana

Os rumores de um relacionamento entre Caio Castro e Grazi Massafera aumentam cada vez em que os dois são vistos juntos. No entanto, ainda não é certo se é namoro ou não. Enquanto isso, segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o galã global teve um affair com Dandara Mariana, que já tinha terminado o namoro com o chef de cozinha e empresário Alessandro Motta.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

De acordo com a jornalista, Caio e Dandara teriam se relacionado por cerca de um mês. A coluna ainda afirma que eles chegaram a ficar no mesmo quarto de hotel, quando a atriz viajou com o elenco do Dança dos Famosos para os ensaios em São Paulo. Eles também foram vistos passeando juntos pela cidade.

Porém, também segundo Fábia, o romance teria chegado ao fim quando Caio e Grazi foram vistos curtindo o Rock in Rio juntinhos. Depois do episódio, Dandara teria colocado um ponto final do romance. Fábia ainda divulgou que a atriz reatou com o ex-namorado agora.

Leia também: Glória Maria revela que estava com um tumor no cérebro

+ Saiba os motivos que impedem Xuxa de voltar à Globo

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?