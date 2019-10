Não é de hoje que rumores de um relacionamento entre Grazi Massafera e Caio Castro circulam por aí. Depois de serem vistos aos beijos no aniversário de Luciano Huck, fãs dos atores já começaram a chipar o casal. E, ontem (12), Caio e Grazi deram mais esperaça aos seus seguidores de que esse romance é real.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Os dois decidiram fazer uma trilha para subir a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, e postaram alguns cliques do momento nas redes sociais. O ator compartilhou uma foto em que aparece sozinho no topo da pedra.

Já Grazi gravou um vídeo mostrando a vista do local e acabou mostrando Caio conversando com um outro rapaz ao fundo.

Caio Castro na Pedra da Gávea

Grazi e Caio Castro na Pedra da Gávea

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?