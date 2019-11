Bruna Marquezine revela quem é o seu crush famoso

Bruna Marquezine está curtindo a sua fase solteira de uma maneira bem saudável: ficando “de boa” consigo mesma. Em entrevista para o canal de Giovanna Ewbank no YouTube, a atriz comentou sobre a sua vida pessoal após o término de seu relacionamento com Neymar Jr..

“Acho que é a primeira vez que eu não tenho um namorado e estou muito de boa”, declarou a global. Ela participava do quadro O que o Google diz sobre Bruna Marquezine, em que Gio mostra as principais buscas no site a respeito da atriz.

Bruna ainda revelou que o seu crush famoso é Junior Lima! “Eu tinha certeza que ia casar com ele, gente! Casar com ele e ser melhor amiga de Sandy”, brincou, que acompanhou o show da dupla no Rio de Janeiro.

Outra pergunta bastante pesquisada sobre a atriz foi: “Quantas pessoas Bruna Marquezine já beijou?”. A atriz disparou: “não conseguiria responder!”, mas logo explicou: “Não é porque eu já beijei muitas pessoas. É porque tem que somar par romântico [das novelas]… É muita gente!”, disse Bruna.

A atriz ainda falou sobre maternidade e a vontade de adotar uma criança, fazendo uma bela declaração: “Eu quero muito. Mas eu entendo que para todas as coisas existe um tempo certo. Eu acredito muito no tempo de Deus, é óbvio que eu quero fazer isso com um parceiro, não é esse o momento da minha vida. Eu tenho muita vontade, mas também não tenho pressa. Eu estava falando hoje para ela [Gio] o quanto eu sonho, sempre sonhei em ser mãe.”

