Depois de muitos boatos e especulações, Caio Castro finalmente revelou seu status de relacionamento. O ator foi visto diversas vezes em clima de romance com a atriz Grazi Massafera, mas ainda não havia se pronunciado sobre o assunto oficialmente.

Nesta quarta-feira (23), em entrevista ao programa Fofocalizando, o ator negou estar namorando Massafera. “Não tô namorando. Tô feliz, namorando ou não, sou um cara que sabe lidar muito bem com o fato de não ter alguém pra dividir a vida”, revelou ele.

A notícia de que os dois estariam saindo começou quando o possível casal foi visto aos beijos na festa do Luciano Hulk. Entre flagras e troca de comentários nas fotos das redes sociais, não se sabe exatamente qual a relação dos atores.

Durante a gravação do programa Altas Horas, que vai ao ar no próximo sábado (26), Caio surpreendeu a todos com uma mensagem especial para Grazi. “Eu queria mandar um beijo muito especial para uma pessoa que está assistindo a gente, queria mandar um beijo pra Grazi Massafera”, disse ele animado, levando a plateia à loucura.

