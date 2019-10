Caio Castro deu uma entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, nesta quarta-feira (23) revelando o seu atual status amoroso: “Não tô namorando”, disse o ator. Porém, no mesmo dia, Caio foi visto com Grazi Massafera em um shopping de São Paulo.

O suposto casal foi flagrado pelo Gossip do Dia. Na imagem, os dois estão aparentemente de mãos dadas enquanto caminham pelo corredor do shopping. Confira a imagem abaixo:

Vale lembrar que as especulações em torno do romance entre os atores começaram na festa de aniversário do apresentador Lucianao Huck, no Rio de Janeiro. No evento, Grazi e Caio deram beijos na frente de todos os convidados enquanto curtiam a pista de dança. Depois, eles foram vistos juntos no litoral de São Paulo, em clima de férias românticas. E não para por aí, viu? O ator também fez questão de deixar um comentário fofo na foto da musa nas redes sociais.

Mesmo com a declaração à atração do SBT, Caio deixou os fãs esperançosos em relação ao possível romance durante a gravação do programa Altas Horas, que vai ao ar no próximo sábado (26). “Eu queria mandar um beijo muito especial para uma pessoa que está assistindo a gente, queria mandar um beijo pra Grazi Massafera”, disse o ator na gravação.

