Cientistas dizem que jardinagem traz felicidade. Saiba por onde começar

A partir de estudo sobre a satisfação associada a 15 atividades, pesquisadores do Instituto Ambiental de Princeton, nos Estados Unidos, observaram que o nível de bem-estar, ou felicidade, apresentado durante a jardinagem é similar ao encontrado ao andar de bicicleta, caminhar ou jantar fora. Os benefícios são semelhantes entre quem cuida do jardim sozinho ou acompanhado, mas é mais vantajoso cuidar de vegetais do que de plantas ornamentais no que se refere ao ganhos emocionais.

Os resultados estão em pesquisa que acompanhou 370 moradores da região metropolitana ao redor de Minneapolis e St Paul, em Minnesota, publicada na edição de junho revista científica Landscape and Urban Planning. Os participantes precisavam responder perguntas em um aplicativo reportando seu bem-estar após as atividades, que colocou jardinagem entre as cinco mais significativas para quem pratica. De acordo com os pesquisadores, o hábito poderia ser uma parte importante para melhorar a qualidade de vida nas cidades.

Se os benefícios te animaram a praticar jardinagem, saiba que não é difícil começar. A seguir, uma seleção com vários níveis de dificuldade para dar a motivação que falta para cultivar o hábito, mesmo que no apartamento.

