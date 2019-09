Veja dicas para ter um cantinho verde em casa ou no trabalho

A chegada da primavera dá ainda mais vontade de deixar nossa casa florida. Além de servirem como decoração, uma pesquisa da Universidade de Queensland, na Austrália, provou que as plantas e flores podem contribuir para o aumento da produtividade no ambiente corporativo e ajudam na sensação de aconchego em casa.

Segundo o estudo, escritórios que possuem espaços verdes conseguem uma melhoria de até 15% no desempenho dos colaboradores. Pensando nisso, arquiteta Laura Lopes, sócia da Arqsol, empresa especializada em arquitetura bioclimática, deu dicas para você montar um espaço verde em casa ou no trabalho e aproveitar os benefícios que as plantas podem trazer.

Antes de tudo, você deve avaliar o ambiente em que pretende montar seu espaço verde para poder escolher as espécies ideais. “Se for uma varanda aberta, é importante se atentar se bate muito sol ou se venta. Se o local é fechado e possui ar condicionado, já é o caso de escolher outro tipo de planta. O importante é pegar uma espécie que se adapte melhor ao ambiente em que será inserida”, explica Laura.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Para dentro de casa, uma boa opção são as orquídeas, que não pedem muito cuidado, não precisam ser regadas com muita frequência e se adaptam facilmente a diferentes locais. As suculentas, bromélias, samambaia, árvore da felicidade ou beijinho – conhecida como maria-sem-vergonha –, também são boas opções.

No escritório, aposte em plantas mais resistentes e que não exigem muito cuidado, já que o ambiente não costuma ter muita luz natural. Por conta do ar condicionado, prefira espécies que retêm mais água, já que a climatização tira a umidade do ar. “As suculentas, cactos, espada-de-são-jorge, ciclanto, cróton e palmeira-leque são boas opções”, afirma a especialista.

Em locais reduzidos, você pode investir em jardins verticais, que são tendência e ocupam pouco espaço. “As samambaias são ótimas para o jardim vertical. Além de serem fáceis de cuidar, são baratas”, explica Laura.

Para que o jardim fique bonito, compre as plantas já no tamanho adequado e, quando a planta ficar feia, com a folhagem seca, substitua os vasos, colocando outra da mesma espécie no lugar. Assim, o jardim vertical ficará sempre em ordem. Outra opção é apostar nas plantas artificiais. “Hoje, já existem plantas artificiais exatamente iguais às naturais. Funcionam bem para que os jardins verticais fiquem sempre bonitos”, conclui.

Leia mais: Conheça as lições de vida de mulheres inspiradoras em 7 livros autobiográficos

+ 5 destinos para mulheres viajarem sozinhas

PODCAST – Está na hora de pedir aumento de salário?