5 cuidados com plantas e flores para harmonizar a decoração da casa

A estação mais florida do ano chegou. É o momento perfeito para pensar em como deixar a casa mais colorida por meio da decoração com plantas e flores.

Mas, para ter um ambiente com uma pegada natural, são necessários alguns cuidados. Por isso, a equipe de CLAUDIA conversou com a arquiteta e designer Gabriela Lemos para saber as principais recomendações.

“Plantas e flores precisam ficar sempre em locais arejados. Caso haja mudanças na coloração das folhas, de forma homogênea, mude a planta de local imediatamente”, explica Gabriela.

Confira outras dicas para cuidar das plantas e flores em casa:

Água

Regar as plantas todos os dias é uma prática essencial e que não pode ser esquecida. Caso você esqueça de regar em um dia, não tente compensar no outro, já que isso pode ocasionar folhas e botões apodrecidos.

Temperatura

As plantas precisam estar em lugares arejados, mas o excesso pode prejudicá-las. Evite colocá-las em ambientes com correntes de ar, pois a mudança brusca de temperatura pode ressecar a folhagem.

Luz

Todo e qualquer tipo de flor ou planta precisa de uma certa quantidade de luz para realizar a fotossíntese. Então, quando for planejar o lugar delas no ambiente, lembre-se de escolher um espaço com luz natural.

Adubação

As plantas necessitam de nutrientes para crescerem saudáveis e ficarem com um visual bonito. Você pode escolher realizar a adubação orgânica uma vez por ano ou a química uma vez na semana.

Cuidados

“Retire folhas e ramos mortos ou doentes constantemente. Assim você manterá a boa aparência da sua planta. Se necessário, troque de vaso”, explica Gabriela.

