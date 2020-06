Depois do pão, a nova moda da quarentena é fazer tie dye

Se você não entrou para o time de chefs da quarentena, que se aventuraram na fabricação de bolos fofinhos e pães, talvez a próxima atividade da moda durante o confinamento te fisgue. A ideia que anda em alta nas redes sociais, especialmente Pinterest, Instagram e Tik Tok, é fazer tingimentos do estilo tie dye em peças paradas do guarda-roupa.

A oportunidade é boa tanto do ponto de vista de reciclar um item que já tem em casa, quanto como passa-tempo. É que mexer com tinta pode ser tão divertido, que vale chamar a família e as crianças para ajudar.

Existem várias técnicas possíveis, desde as que envolvem só tinta ou água sanitária, até as que combinam as duas. Para inspirar, reunimos alguns tutoriais disponíveis no Youtube sobre como fazer tie dye: