Receitas fáceis para o almoço de sábado (da entrada à sobremesa)

Depois de uma longa semana, o almoço de sábado merece um cardápio especial. Se for prático ainda melhor! Seja composto de uma boa massa ou até uma receita mais leve, o importante é celebrar a chegada do final de semana com uma refeição saborosa.

Opções de entradas, prato principal, sobremesa e até drinque, selecionamos receitas saborosas e práticas para aproveitar o sábado. Confira:

Entradas

Salada de raízes e frutas brasileiras

Cheia de frescor, essa salada colorida vale até por um prato principal. Veja a receita.

Casquinha de camarão com farofa de dendê

Uma entradinha deliciosa capaz de transportar direto para a praia. Veja a receita.

Creme de cenoura com farofa e ovo mollet

Com uma farofinha crocante, esse creme de cenoura ganha uma deliciosa textura. Veja a receita.

Chips de raízes com creme de abóbora

Ótima para aproveitar a casca dos legumes de outros preparos, essa entradinha é deliciosa para petiscar. Veja a receita.

Tartare de beterraba

Uma deliciosa e refrescante versão de tartare. Veja a receita.

Prato Principal

Espaguete ao pesto de espinafre

Com uma mescla de manjericão e espinafre, esse prático pesto deixa a massa fresca e saborosa. Veja a receita.

Ovos no purgatório

Com muito tempero e vinho branco, essa receita fica ainda mais saborosa se acompanhada de um pãozinho. Veja a receita.

Salada de folhas com frango e mexerica

Para um almoço leve, mas completo, essa salada com frango e mexerica é uma pedida deliciosa e refrescante. Veja a receita.

Sobremesa

Peras ao vinho

Um clássico, essa elegante sobremesa é ainda fácil de fazer. Veja a receita.

Bolo gelado de coco

Um bolo com sabor de infância para animar o sábado. Veja a receita.

Bebidas

Mimosa

Com apenas dois ingredientes, essa delicada receita deixa qualquer almoço especial. Veja a receita.

Gim tônica de gengibre com carambola

Um delicioso e prático drinque para animar o sábado. Veja a receita.

Passion Mojito

Um drinque com maracujá, hortelã e limão para refrescar um sábado ensolarado. Veja a receita.

