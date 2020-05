Como mora em Porto Alegre, a paulista Camila Seraceni vai passar o Dia das Mães longe da família. Para matar um pouco da saudade, a fotógrafa e food stylist montou um almoço com receitas herdadas – que valem por um abraço – e muitas homenagens

CORES E LEMBRANÇAS

As imagens das avós, Cenira e Lourdes, e da mãe, Rezileide, fazendo pão permanecem até hoje na memória de Camila Seraceni. A combinação dos ingredientes, o cuidado com a massa, os gestos da sova… Era um longo caminho até chegar à mesa quentinho e com cheiro irresistível. Portanto, essa delícia não poderia faltar na refeição elaborada pela paulista de 41 anos. Camila escolheu, então, a focaccia, receita típica italiana, que revela também a ascendência da família. “Pão é um alimento que representa vitalidade, e eu quis deixá-lo mais delicado oferecendo um buquê para as mulheres da minha vida. Usei cebolinha para fazer os ramos, manjerona e tomatinhos no lugar das flores”, diz a fotógrafa detalhista, que escolheu para enfeitar a mesa rosas amarelas, a cor favorita da mãe.

A fotógrafa e food stylist Camila Seraceni traz objetos afetivos para decorar a mesa

O sinal que, diariamente, marcava o fim das aulas ajudava também na contagem regressiva de Camila, que aguardava ansiosamente pelas férias para visitar a avó materna, Cenira, no interior de São Paulo. “Fazíamos bolo quase todos os dias. Adorava comer a massa ainda crua”, conta a paulista, hoje residente em Porto Alegre. Os registros desses bons tempos não estão só nas histórias narradas por Camila; ela também herdou as anotações das receitas preciosas da avó. “Guardo partes de dois cadernos dela e folhas de um da minha mãe, escritas à mão. O engraçado é que eu e minha mãe não tínhamos o hábito de cozinhar juntas antigamente; essa paixão só surgiu depois”, revela. Mas, na família, a conexão sempre se deu à mesa. Nunca faltaram gostosos petiscos, pães e muito azeite para abrir o almoço. Do lado paterno, honrando as origens italianas, era a massa o elemento indispensável. “Minha avó Lourdes era durona, não deixava que eu me intrometesse na cozinha. Mas ela adorava as reuniões aos domingos na casa dela. Sempre tinha macarronada”, recorda. Este ano, com os pais vivendo em Santa Catarina e em meio ao isolamento social, a reunião da família no Dia das Mães vai acontecer por meio de uma ligação por vídeo. Mesmo assim, Camila quer celebrar a data e preparou um cardápio com as adaptações ao seu estilo de vida – ela é vegetariana e flerta bastante com a culinária vegana. A massa da vez será espaguete ao pesto de espinafre, acompanhado de escondidinho de shiitake. “A comida faz a gente resgatar os bons momentos juntos e pode nos aproximar mesmo à distância”, defende.

Camila Seraceni busca inspiração nos retratos de família para montar um almoço especial de Dia das Mães, que será celebrado virtualmente este ano

Confira o cardápio elaborado por Camila para o Dia das Mães:

Mimosa

Pronto em 5 minutos

Rende 1 taça

1/2 copo de suco de laranja coado

1/2 copo de espumante

Em uma taça, despeje o suco de laranja, ocupando metade da taça, e complete com o espumante. Sirva gelado.

Bisque de tomate assado

Pronto em 1 hora

Rende 4 porções

5 tomates cortados ao meio

2 cebolas cortadas em quatro partes

1 dente de alho amassado

2 colheres (sopa) de azeite

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1/4 de colher (chá) de páprica defumada

1 pitada de páprica picante

Folhas de manjericão (ou manjerona) para finalizar

Em uma assadeira, disponha os tomates com a parte cortada para cima. Acrescente a cebola e o alho. Regue com o azeite, tempere com sal e pimenta-do-reino e leve ao forno preaquecido a 220°C por 40 minutos. Transfira os tomates, a cebola e o alho para o liquidificador e bata tudo com 1 xícara de água e as pápricas. Ajuste o sal. Finalize com folhinhas de manjericão e sirva.

Focaccia floral

Pronto em 1 hora + tempo de descanso

Rende 10 fatias finas

1 colher (sopa) de fermento biológico seco

3 colheres (sopa) de açúcar

500 gramas de farinha de trigo

1/2 xícara de azeite

1 colher (sopa) de sal

1/2 colher (sopa) de sal grosso

6 unidades de cebolinha cortadas no sentido do comprimento

3 tomates-cereja cortados em lâminas finas

Raminhos de manjerona

Em uma tigela grande, misture 280 mililitros de água morna, o fermento, o açúcar e 2 colheres (sopa) de farinha de trigo. Deixe descansar por dez minutos. Acrescente o azeite, o sal, 200 gramas da farinha e misture bem. Adicione mais 100 gramas da farinha e misture. Junte o

restante da farinha e sove a massa, que deve ficar um pouco pegajosa. Cubra-a com filme plástico e um pano limpo e deixe descansar por uma hora. Em uma fôrma retangular untada com azeite, disponha a massa acomodando-a com as mãos pelas laterais delicadamente. Regue com 1 colher (sopa) de azeite. Salpique com o sal grosso. Prepare um buquê juntando todas as cebolinhas e amarrando com uma delas. Arrume sobre a massa, pressionando levemente com as mãos. Posicione os tomates fatiados como se fossem as flores do buquê.

Finalize com raminhos de manjerona ao redor. Leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 45 minutos ou até que a massa esteja dourada.

Espaguete ao pesto de espinafre

Pronto em 30 minutos

Rende 4 porções

350 gramas de espaguete

1 ½ xícara de folha de espinafre

1 ½ xícara de folha de manjericão

4 colheres (sopa) de azeite

Suco de 1/2 limão

1/3 de xícara de nozes ou castanha de caju

1 dente de alho ralado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1/4 de xícara de queijo parmesão

Em uma panela, cozinhe o espaguete em água com sal, seguindo as instruções da embalagem ou até ficar al dente. Escorra reservando 1/4 de xícara da água do cozimento. Volte o espaguete à panela com o fogo desligado. Bata os demais ingredientes em um mixer ou em um liquidificador potente até obter um pesto homogêneo. Junte ao espaguete e misture. Despeje a água do cozimento reservada e mexa delicadamente. Sirva com mais parmesão.

Escondidinho de cogumelo shiitake com abóbora cabotiá

Pronto em 40 minutos

Rende 4 porções

Para o purê

2 ½ xícaras de abóbora cabotiá em pedaços cozida

2 pitadas de páprica defumada

1 pitada de páprica picante

1/2 colher (chá) de cúrcuma em pó

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 colher (sopa) de azeite

Para o recheio

1 colher (sopa) de azeite

200 gramas de cogumelo shiitake limpo, cortado em cubinhos

1 colher (sopa) de shoyu

1/2 colher (sopa) de vinagre balsâmico

Sal e pimenta-do-reino a gosto

3 raminhos de tomilho ou orégano fresco

1 xícara de parmesão ralado para finalizar

Prepare o purê Bata a abóbora cabotiá com os demais ingredientes em um mixer ou em um liquidificador potente até que a mistura fique com consistência de purê. Reserve. Prepare o recheio Em uma frigideira com o azeite, refogue o cogumelo. Adicione o shoyu, o vinagre, sal e pimenta-do-reino. Cozinhe, mexendo de vez em quando, por cerca de cinco minutos. Desligue o fogo e acrescente as folhinhas de tomilho ou orégano. Distribua entre quatro ramequins e cubra com o purê. Finalize com o parmesão ralado e leve ao forno

preaquecido a 180°C por 15 minutos.

Peras ao vinho

Pronto em 40 minutos

Rende 5 porções

2 xícaras de vinho tinto

2 colheres (sopa) de açúcar

2 anises-estrelados

2 paus de canela

5 cravos-da-índia

5 peras pequenas, sem casca e com cabo

Sorvete de creme para acompanhar

Em uma panela funda, de tamanho médio, ferva o vinho com 1/2 xícara de água, o açúcar e as especiarias. Junte as peras e cozinhe em fogo baixo por 30 minutos. Sirva as peras com a calda, acompanhadas de sorvete de creme.

Torta de maçã

Pronto em 50 minutos

Rende 6 fatias

Para a massa

5 tâmaras sem caroço

1 ¾ xícara de aveia em flocos

1/4 de xícara de farinha de amêndoa

1/2 colher (chá) de sal

1/2 colher (chá) de canela em pó

2 colheres (sopa) de melado de cana

4 colheres (sopa) de óleo de coco derretido

Para o recheio

4 maçãs pequenas (ou 2 grandes), sem casca, picadas

1 ½ colher (sopa) de açúcar

1/2 colher (chá) de canela

Gotas de limão

2 maçãs, sem cabo e sem sementes, cortadas em lâminas finas para decorar

Prepare a massa Em uma panela pequena, cubra as tâmaras com água. Cozinhe em fogo alto por 15 minutos. No processador de alimentos, bata a aveia e a farinha de amêndoa com o sal e a canela até obter uma farofa. Com o processador ligado, adicione o melado e

o óleo de coco. Ainda com o processador ligado, acrescente as tâmaras, uma a uma. Bata até que a massa fique com consistência de massinha de modelar.Forre com ela uma fôrma de fundo removível de 20 centímetros de diâmetro pressionando-a com os dedos na base e nas laterais. Alise a superfície e leve ao forno preaquecido a 180ºC graus por 12 minutos ou até que a massa fique dourada. Reserve.

Prepare o recheio Em uma panela com 1/4 de xícara de água, junte a maçã picada, 1 colher (sopa) de açúcar e a canela. Cozinhe por 30 minutos, em fogo baixo, ou até que a maçã picada fique bem macia. Bata em um mixer ou em um liquidificador potente. Transfira para a fôrma com a massa já assada. Em uma tigela com água morna, gotas de limão e o açúcar restante, deixe as fatias de maçã de molho por

dez minutos. Seque-as com um pano limpo ou papel-toalha e posicione-as como preferir na superfície da torta. Sirva em temperatura

ambiente ou gelada.

TEXTO Marina Marques | FOTOS E PRODUÇÃO Camila Seraceni

