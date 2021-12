Tender, peru, cuscuz e mais: receitas para uma ceia espetacular

No cardápio da ceia de Natal os clássicos são indispensáveis. Aliás, os pratos tradicionais, daqueles fartos e que carregam histórias familiares, são a essência da história do Santa Especiaria, bufê gastronômico em São Paulo regido por Marion Ruggeri.

Ao lado da filha, Camilla, ela conduz uma equipe de apaixonados por festividades com receitas vindas de uma longa geração de amantes da boa gastronomia. Para estas páginas, mãe e filha selecionaram opções que fazem sucesso no negócio, mas que também não podem faltar na ceia da família Ruggeri.

“Por ter a cultura da ascendência alemã muito presente, nosso Natal sempre foi daqueles tradicionais, com muita comida, música clássica e todo mundo sentado à mesa às sete da noite em ponto. Cresci num ambiente onde a data sempre foi muito marcante e familiar”, relembra Camilla, que formou-se em gastronomia e nutrição para administrar o negócio ao lado da mãe.

Apesar de tanta tradição, as duas buscam trazer um olhar repaginado aos pratos, além da preocupação visual. Um dos carros-chefe, o brie folhado é uma receita daquelas que merecem o título de “food porn”, que despertam a vontade de comer com os olhos.

As quiches da casa também são coringas para o Natal, com recheio cremoso e finalização primorosa – a de alcachofra leva a planta no topo, criando uma composição para fazer bonito na ceia.

Na seção das sobremesas, torta de limão e biscoito de caramelo agradam fãs de sabores cítricos ou mais açucarados. “O big cookie foi inspirado numa receita do chef francês Cedric Grolet, que foi um dos sabores inesquecíveis que provei com minha mãe numa viagem ao país”, explica Camilla. Na versão do Santa Especiaria, o doce traz o toque natalino da noz-pecã.

Com muitas referências de viagens e comilanças mundo afora, elas mostram como dar frescor às carnes pesadas e outros quitutes dessa época do ano, mas sem cair no clichê.

Veja a seguir as receitas do cardápio completo de ceia de Natal do bufê Santa Especiaria:

Big cookie de caramelo e noz-pecã e Torta de limão

Texto: Marina Marques | Fotos: Roberto Seba

Produção e Concepção Visual: Lorena Baroni Bósio