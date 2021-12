Tábua de petiscos em formato de guirlanda

Modo de preparo

Corte os queijos mais firmes com moldes para biscoitos em formatos natalinos. Em uma tábua redonda de madeira ou mármore comece a montagem pelas bordas com os diferentes queijos, de forma com que o centro da guirlanda fique livre e simétrico. Em seguida, vá preenchendo com o salame e o presunto, colocando-os dobradinhos. Quando a tábua estiver bem preenchida, acrescente a uva-passa, as fatias de figo, os damascos, as sementes de romã e as frutas vermelhas. Finalize com os raminhos de alecrim.

*Receita do bufê Santa Especiaria