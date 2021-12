Como é a decoração clássica e deslumbrante de Natal da Família Real

O mês de dezembro acabou de chegar e já trouxe o clima natalino para a família real. Essa época do ano nos permite ver e se inspirar na decoração de Natal das casas reais. As decorações detalhadas contam com árvores altíssimas e ornamentos trabalhados.

O Castelo de Windsor, o lar da rainha Elizabeth, já está decorado para as festas. O local conta com uma árvore natalina de 6 metros de altura no St. George’s Hall, área central da residência. O item clássico da temporada de festas foi decorado com vidros brilhantes, enfeites espelhados e adornos dourados e vermelhos.

Guirlandas, árvores e luzes foram colocadas por todo o castelo. Os apartamentos de estado também foram decorados com árvores de natal e enfeites coloridos e brilhantes.

Uma exposição especial de trajes usados pela monarca e pela princesa Margaret durante a adolescência das duas está em exibição no Castelo de Windsor.

Em 2020, a parte externa do castelo também foi decorada para as festividades, com mini árvores de Natal e adornos em formato de coroa na porta principal.

Em 2019, a decoração interna do castelo também seguiu a linha clássica e deslumbrante, com enfeites vermelhos e verdes predominando na decoração da árvore de cinco metros:

Para quem se identifica com o estilo de decoração, no último ano, o perfil da família real no Instagram ensinou o público a montar sua própria guirlanda, inspirada nas espalhadas pelo castelo.