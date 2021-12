Peru com molho de mostarda Dijon e ervas

Modo de preparo

Prepare o molho Em uma tigela pequena, misture a mostarda e o mel. Separe 3/4 dessa mistura e junte à manteiga e metade da sálvia, misturando bem até formar uma pasta. Reserve o restante da mostarda com mel. Prepare o peru Coloque o peru em uma travessa que possa ir ao forno e, com a ajuda de uma espátula, solte a pele do peito do peru da carne, delicadamente para não romper. Coloque por debaixo da pele 2 colheres da pasta com manteiga e espalhe pelo peito. Tempere a cavidade da ave com sal e pimenta, e depois coloque metade dos vegetais e das ervas e o alho, até completar. Distribua o restante das ervas sob as coxa, asas, peito e tempere com sal e pimenta. Regue o peru com o vinho branco. Leve para assar em forno preaquecido a 250°C por 20 minutos. Retire do forno e cubra com papel alumínio. Diminua o a temperatura para 210°C e volte ao forno. Asse por 1 hora. Retire o papel e volte ao forno até que o termômetro suba, o que leva cerca de 1 hora e 30 minutos. Durante esse período pincele a ave a cada 30 minutos com 2 colheres de sopa de manteiga. Sirva o peru com o molho de mostarda e mel. coloque o tomate em rama no topo do recheio. Volte ao forno para assar por cerca de 40 minutos, ou até dourar e o recheio ficar firme. Retire do forno e sirva em seguida.

*Receita do bufê Santa Especiaria