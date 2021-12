Cuscuz paulista com camarões

Modo de preparo

Em uma frigideira em fogo médio, coloque os camarões médios com um 1 colher de dendê, frite até ficar rosa claro. Repita o processo com os camarões grandes. Reserve. Em uma forma retangular, coloque as rodelas de ovo, palmito e tomate. Reserve. Em uma panela grande em fogo médio, acrescente a manteiga e refogue a cebola, os tomates picados e o extrato. Tempere com sal e pimenta e cozinhe até formar um molho denso. Acrescente o restante do dendê, o leite de coco, o palmito, os camarões médios e a cebolinha. Aos poucos, despeje a farinha de milho e mexa até engrossar. Transfira a mistura para a fôrma. Cubra com papel filme e deixe gelar por 3 horas. Retire da geladeira e decore com os camarões grandes no topo. Sirva gelado.

*Receita do bufê Santa Especiaria