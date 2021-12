Enfeites de Natal de papel: 10 ideias lindas que você vai querer copiar

É uma delícia reunir a família para montar a decoração de Natal. Mas, e se todos colocassem a mão na massa para produzir os enfeites bem ao estilo faça você mesmo? Se a ideia é fazer um Natal artesanal, enfeites feitos de papel podem ser uma boa opção. Pensando nisso, preparamos uma seleção com ideias de enfeites natalinos produzidos com dobradura, colagens e até reciclagem de papel. Confira logo abaixo!

Anjinho da reciclagem

Uma página de livro solta virou um anjinho de dobradura com asinhas e tudo. A cabeça é uma bolinha de madeira com olhos e boca pintados com caneta. A ideia aqui dar um novo uso a um papel que iria virar lixo.

Enfeite de papel pardo

Sabe aquele papel pardo que, muitas vezes, vem embalando algum produto que você comprou pela internet? Ele pode virar um belo enfeite de Natal, como este da foto acima. Basta cortar um círculo, fazer os vincos e arrematar com uma bolinha de madeira ou alguma miçanga colorida.

Noite estrelada

Se você tem um pouco mais de habilidade com a arte da dobradura, pode fazer estrelas de tamanhos e cores variadas para enfeitar a árvore de Natal.

Árvores de partituras

Nesta ideia, papéis de partituras que não serviam mais viraram lindas árvores de Natal para enfeitar a mesa da ceia. Basta cortar no formato, fazer uma dobradura, espetar o palito e acoplar uma base para que o enfeite fique em pé.

Escolha uma paleta

Você também pode escolher uma paleta de cores e criar enfeites de papel para depois pendurá-los em um galho seco com alturas variadas. O resultado é uma decoração diferente do comum e com o toque rústico da madeira.

Muitas ideias de cordões

Os cordões são uma ideia prática e charmosa de enfeite de Natal, que podem ser usados de vários jeitos na decoração natalina. Acima, corações, meio-círculo, triângulos e círculos vazados são formas que rendem belos cordões. Capriche no visual escolhendo papéis com estampas bonitas e variadas.

Aqui, um cordão de juta foi enfeitado com árvores de Natal feitas de origami, criando um visual natural para a decoração.

Uma vareta de bambu serviu de base para pendurar vários cordões com enfeites de dobraduras de papel. A cor em degradê deu ainda mais charme à peça.

Estampas variadas

Quem adora uma papelaria vai adorar estes enfeites de Natal feitos com papel de scrapbook. As estampas variadas, com cores vivas e outras mais apagadas, deixam tudo mais bonito. A ideia aqui é investir na variedade de tons e desenhos e criar peças de diversos tamanhos.