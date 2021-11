Falta pouco para o Natal e eles já estão ali, recheando as prateleiras dos supermercados. Seja de frutas ou de chocolate, o que importa é que o panetone tem sabor de final de ano e não pode faltar na ceia.

Para 2021, as marcas trazem grandes novidades em seus lançamentos. Doce de leite, pistache, cereja e laranja com chocolate também são sabores que vão fazer sucesso neste Natal. Para quem gosta de inovar, tem até panetone inspirado em bolo de cenoura! Tem ainda recheio de matchá, para quem gosta de sabores mais delicados.

Confira abaixo os principais lançamentos de panetone para o Natal 2021:

1) Padoca Filosófica – Chocotone | R$ 55

Chocotone de fermentação natural e o chocolate Callebaut (cerca de ​​500g).

2) Carmella Patisserie – Chocotone de Brigadeiro de Pistache | R$ 229

Chocotone com recheio de brigadeiro sabor pistache (1,1kg – 500g de recheio).



3) Lu Bonometti – Panetone de Castanhas-do-Pará Caramelizadas e Chocolate Bean To Bar | R$ 68

Panetone de fermentação natural de massa leve e suave, com castanhas-do-Pará caramelizadas e gotas de chocolate Bean to Bar, feito em processo artesanal e com cacau de origem (500g).

4) Eataly – Cioccuvetta | R$ 49,99

Panetone com gotas de chocolate ao leite, uvas passas, cobertura açucarada e amêndoas (550g).

5) Pati Piva – Panetone Pistache e Gotas de Chocolate | R$ 189

O panetone Pati Piva Especial recheado de gotas de chocolate e muito brigadeiro de pistache cremoso, coberto por chocolate ao leite e chocolate branco, com pistache triturado (1kg).

6) Nutty Bavarian – Doce de Leite recheado com Nuts Glaceadas | R$ 83,99

Recheado com nuts glaceadas e doce de leite. À venda exclusivamente nos quiosques da rede (650g).

7) Hanami Confeitaria – Panetone Matchá | R$ 159

Panetone de gotas de chocolate com recheio de ganache de matchá (chá-verde japonês) coberto por chocolate de matchá, feito pelo chef Cesar Yukio (850g).

8) Bauducco – Linha Speciale | a partir de R$ 29,99

Panettone de limão-siciliano e uvas brancas com cobertura açucarada de amêndoas (500g).

9) Mr. Cheney – Triplottone Trufado | R$ 129 loja física; R$ 155 delivery

Feito com massa de panetone de fermentação natural, e chocolate em três versões: cobertura sabor chocolate meio amargo, recheio trufado de creme de chocolate com avelãs, “flakes” e gotas de chocolate belga Callebaut (1kg).



10) Ofner – Panetone Nozes e Coco | R$ 125

Panetone com massa de fermentação natural com nozes e coco, recheado de doce de leite com raspas de limão e cobertura açucarada de castanha de caju com coco (1kg).

11) Panco – Panetone Cheesecake de Morango | ​​R$ 20, preço médio

O lançamento do ano, também inspirado numa sobremesa de grande sucesso, que une o suave e cremoso mascarpone com cubos de morango, na tradicional massa de panetone (550g).



12) Kopenhagen – Panettone Mousse Cherry | R$ 119,90

Com gotas de chocolate ao leite e recheio de chocolate sabor cereja, coberto com chocolate ao leite e decorado com riscas de chocolate amargo (830g).

13) Cacau Show – Panettone Dreams Banoffee | a partir de R$ 69,90

Panettone com gotas de chocolate ao leite e recheio sabor doce de leite e banana, coberto com chocolate branco, decorado com açúcar e canela (750g).

14) Havanna – Panettone de Dulce de Leche | R$ 96,00

Receita exclusiva de massa de panettone feita através de fermentação 100% natural recheada com o tradicional Dulce de Leche Havanna (700g).

15) Grand Cru – Panettone Vinho do Porto | R$ 109,90

Massa de fermentação natural com mousse de vinho do porto e cobertura de chocolate (700g).

16) Lindt – Panettone Laranja Siciliana e Chocolate Amargo | R$ 109,90

Panettone com gotas de chocolate amargo e laranja cristalizada (700g).



17) Brasil Cacau – Panettone Bolo de Cenoura | a partir de R$ 59,90

Panettone de cenoura com recheio de chocolate ao leite sabor brigadeiro, parcialmente coberto com chocolate ao leite (680g).

18) Dengo – Panetone de Gotas de Chocolate ao Leite, Laranja e Cupuaçu | R$ 98

Massa de fermentação natural, gotas de chocolate ao leite 50% cacau, laranja e cupuaçu glaceados, finalizada com uma deliciosa crosta de castanha-de-caju (500g).