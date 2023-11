Michele Crispim: a admirável trajetória da nova jurada do ‘Que Seja Doce’

Como é difícil dar o primeiro passo para tomar uma decisão que pode transformar tudo… Michele Crispim sabe bem disso. Numa carreira relativamente estável em gestão de pessoas, seria mais cômodo para ela continuar como estava, vivendo a normalidade da rotina em Florianópolis (SC), onde nasceu. Mas tem horas que uma faísca surge dentro da gente nos dizendo que a vida precisa de um chacoalhão — afinal, o caminho da felicidade quase nunca é o mais confortável.

Foi em um desses momentos de coragem, incentivada pelos amigos, que a jovem, à época com 28 anos, decidiu se inscrever para a quarta temporada do MasterChef Brasil, programa que foi ao ar em 2017, na Band.

Ainda repleta de inseguranças, deixou Santa Catarina e partiu para São Paulo para se aventurar num reality show que mal sabia no que iria dar. E, se você é entusiasta da gastronomia, já deve conhecer a continuação dessa história. Afinal, Michele saiu das portas do MasterChef como campeã, e essa foi apenas a primeira conquista de uma carreira preenchida por páginas de grandes sucessos.

“Às vezes, a gente precisa dar um primeiro passo, que mudou não só a minha carreira, mas a minha percepção enquanto mulher.” Michele Crispim, chef confeiteira

“Às vezes, a gente precisa dar um primeiro passo, que mudou não só a minha carreira, mas a minha percepção enquanto mulher. Acho que não fui ensinada a ser confiante, era insegura e demonstrava isso no programa. Achava que não estava bom, que poderia fazer melhor. Claro, a gente pode fazer melhor, mas enxergar o que estamos fazendo como o melhor possível no momento é importante”, destaca a chef.

Hoje, aos 34 anos, ela acaba de ser nomeada a mais nova integrante do time de jurados do Que Seja Doce, reality show de confeitaria do canal GNT.

Continua após a publicidade

NO LAR, A ADMIRAÇÃO

Quem acompanha programas gastronômicos sabe bem que as sobremesas são o grande pesadelo de muitos cozinheiros. A confeitaria exige técnica, precisão de medidas e muita paciência. Mas os desafios culinários que envolviam doces foram sempre os favoritos de Michele.

Fã de pudim de leite condensado, bolo e quindim desde criança, ela cresceu tendo como referência os melhores chefs que poderia ter: seu pai e sua mãe. “Meu pai, inclusive, diz que é o melhor cozinheiro da família. Ele ignora totalmente que eu trabalho com isso (risos)”, revela.

Durante a infância, como nem sempre era possível ter uma refeição fora de casa, os pais de Michele buscavam reproduzir os preparos profissionais na cozinha, dentro das possibilidades.

“Tudo o que a gente tinha vontade de comer eles davam um jeito de fazer. Se queríamos pizza, não era pelo delivery, minha mãe fazia a massa e meu pai a cobertura. Era inevitável não ter boas memórias com a comida.” Foram elas, inclusive, que a levaram a apostar tudo para seguir na carreira culinária.

Após vencer o MasterChef, se especializou em confeitaria, empreendeu e conquistou centenas de seguidores com suas receitas nas redes sociais — são todas compartilhadas no seu perfil, @crispimichele. Comunicativa, nesse meio tempo criou ainda mais intimidade com as câmeras, participando de outro reality, o Iron Chef Brasil, na Netflix, e, por fim, conquistou o posto de apresentadora no GNT.

Continua após a publicidade

Primeiro, com o programa ​​Esse Doce Tem História, em 2022, ao lado do chef Paulo Rocha. Já em 2023, Michele foi para o elenco de Quanto Vale Esse Doce, spin-off da atração Que Seja Doce, com foco em empreendedorismo. Por fim, veio o convite para fazer parte de um dos programas gastronômicos de maior audiência do canal.

Completando dez anos no ar, o Que Seja Doce teve o início das gravações da nova temporada em outubro, e estreia no ano que vem. Michele entra no time de jurados da competição de confeiteiros substituindo Roberto Strongoli. Assim, ela se junta a Carole Crema e Lucas Corazza — Felipe Bronze segue como apresentador. “Eu já era espectadora, então estou feliz de passar de candidata para jurada. Acho que vou conseguir me colocar no lugar dos participantes, porque conheço a sensação”, afirma.

“Quando monto uma mesa como esta, dá para ver a reação do outro. É algo que enche os olhos. O doce não é uma necessidade, é uma escolha de um momento feliz.” Michele Crispim, chef confeiteira

Formada em pâtisserie, Michele é admiradora da técnica francesa, mas o que a faz mais feliz na confeitaria é o impacto que os doces causam nas pessoas. “Quando monto uma mesa como esta [das fotos desta reportagem], dá para ver a reação do outro. É algo que enche os olhos. O doce não é uma necessidade, é uma escolha de um momento feliz.”

E é dos doces que vêm suas lembranças mais fortes. O quindim, por exemplo, é a sobremesa preferida de sua mãe. Aqui, ela prepara uma versão de maracujá, feita com as sementinhas para dar textura crocante – veja aqui o passo a passo.

Continua após a publicidade

Já a pavlova parte de uma lembrança de outro momento de sua vida, quando atuava como dançarina na Rússia — o doce surgiu de uma homenagem à bailarina local Anna Pavlova. Para sair da mesmice, a torta de limão ganha uma apresentação em pé, explorando diferentes alturas e texturas.

Como opção mais leve, Michele cria uma sobremesa de manga fresca em cubos, com chocolate branco, farofa e suspiro. O red velvet (veja a receita) é um bolo que celebra sua nova etapa de vida como jurada do reality show de confeitaria.

“Quando uma pessoa não me conhece, ela nunca diz que eu sou chef de cozinha, sempre me dão outras profissões. Já escutei coisas como: ‘Ela é a chef? Tem certeza?’ A equipe fica desconfiada porque não é o que se espera. Infelizmente, existe um estereótipo de algo que você acha que transmite confiança, precisamos sempre provar algo a mais, não adianta só ter estudado. Mas gosto de surpreender para mostrar que não existem esses padrões e que podemos ser qualquer coisa, independentemente de como decidimos nos vestir ou da forma física”, reflete.

Com a segurança de quem batalhou muito para chegar onde está, Michele Crispim é o perfeito exemplo de que é possível manter-se firme, mas sem perder a doçura.

Aprenda a fazer duas receitas de sobremesas preparadas por Michele Crispim:

Ingredientes

Para a massa

• 6 ovos

• 2 xícaras de açúcar

• 2 xícaras de farinha de trigo

• 200ml de leite morno

• 50ml de óleo

• 1 e ½ colher de sopa de corante em gel vermelho

• 1 colher de chá de vinagre

• 3 colheres de sopa de cacau em pó

• 1 colher de sopa de fermento

Para o recheio

• 2 caixas de leite condensado

• 2 caixas de creme de leite

• 300g de chocolate branco

• 400g de cream cheese

Continua após a publicidade

Modo de preparo

Prepare a massa: Na batedeira, junte os ovos e o açúcar e bata até obter uma mistura fofa. Em outro recipiente, junte o leite, o corante, o óleo, o vinagre, o cacau e misture bem. Acrescente essa mistura aos ovos com açúcar. Junte o trigo mexendo apenas até incorporar. Desligue a batedeira e adicione o fermento, mexendo com uma espátula. Leve para uma forma untada e ao forno pré-aquecido a 180° por aproximadamente 40 minutos. Desenforme quando estiver morno. Prepare o recheio: Misture o leite condensado, o creme de leite e o chocolate branco e leve ao fogo mexendo até obter a consistência de brigadeiro. Desligue o fogo e adicione o cream cheese, mexendo bem com um batedor de arame até obter uma mistura úmida. Reserve em uma travessa até esfriar. Montagem: Corte a massa na altura desejada. Na forma onde você assou, adicione um plástico para facilitar a retirada. Coloque o primeiro disco de massa e regue com a calda da sua preferência. Adicione o recheio e depois mais um disco de massa, repita a operação até finalizar as massas. Cubra com chantily, deixando que a massa apareça. Para isso, espatule bem. Finalize com as flores.

Ingredientes

• 100g de coco ralado fresco

• 50ml de suco de maracujá com semente

• 450g de açúcar

• 65g de manteiga

• 15 gemas de ovos caipiras

• 2 claras em neve

Modo de preparo

Unte a forma com manteiga e açúcar cristal. Em um bowl, junte o coco, o açúcar, a manteiga levemente derretida, o suco de maracujá e misture bem. Junte as gemas misturando delicadamente. Bata as claras em neve com uma pitada de sal, até obter picos médios. Misture as claras na mistura de gemas e deixe repousar por 1 hora. Leve para a forma e leve ao forno em banho-maria para assar, por aproximadamente 1 hora ou até que esteja dourado. Com apuro técnico, a sobremesa de manga fresca em cubos é finalizada com espiral de chocolate branco, farofa crocante, suspiro e hortelã.