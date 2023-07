9 receitas de compotas para incrementar sobremesas

Além de saborosas, as compotas são uma ótima forma de preservar frutas através do cozimento com açúcar. Além disso, são receitas versáteis e que incrementam qualquer sobremesa ou até pratos salgados mais elaborados.

Esse tipo de preparo com frutas vai desde uma receita clássica, como a compota de pêssego – ótima para saborear até mesmo pura –, mas também há opções para transformar tortas, bolos e mousses em doces sofisticados. É o caso de uma torta com compota de figo, por exemplo, ou até uma receita de chocolate amargo com compota de laranja.

Qual a diferença entre compota e geleia?

Os preparos são parecidos, mas o resultado é bem diferente. Para quem tem dúvidas, a compota é feita com frutas cozidas juntamente com açúcar, podendo conter pedaços inteiros ou parcialmente desfeitos. Sua textura tende a ser mais rústica, com uma consistência espessa e com pedaços de frutas visíveis.

Já a geleia é feita a partir do suco das frutas, onde a polpa e outros resíduos sólidos são removidos. A geleia tem uma textura mais suave, transparente e gelatinosa, sem pedaços visíveis.

Agora que ficou claro, que tal preparar algumas receitas de compotas práticas em casa? Abaixo, damos 9 opções diferentes para testar:

Receita de compota de kinkan

*Receita cedida pela chef Telma Shiraishi

Ingredientes

1/2 kg de açúcar

1,5 litro de água

250 gramas de laranja kinkan, sem sementes, cortadas em rodelas finas

Modo de preparo

Em uma panela, leve ao fogo médio o açúcar e 1,5 litro de água, mexendo sempre, até obter uma calda grossa. Branqueie a laranja – afervente e, em seguida, passe por água fria. Escorra. Junte à calda e leve ao fogo baixo, mexendo de vez em quando, até que a fruta fique macia – sem deixar desmanchar. Sirva com suflê de chocolate (veja a receita) ou sobremesas com chocolate amargo.

Receita de compota de goiaba

*Receita cedida pela banqueteira Gil Gondim

Ingredientes

4 quilos de goiaba vermelha ou branca, madura e firme

6 xícaras (chá) de açúcar cristal

3,5 litros de água

Modo de preparo

Descasque as goiabas, corte-as ao meio e retire o miolo, deixando as cascas limpas. Faça uma calda em ponto ralo: dissolva o açúcar na água e leve ao fogo médio por aproximadamente 20 minutos. Acrescente as goiabas e deixe cozinhar por mais 30 minutos. Acondicione a compota ainda quente em vidros de 600 ml esterilizados e feche-os com a tampa. Pode ser servida com sorvete, tortas ou até pura, como sobremesa.

Receita de compota de pêssego

*Receita cedida pela banqueteira Gil Gondim

Ingredientes

5 xícaras (chá) de açúcar cristal

2 litros de água

2,6 quilos de pêssego

Modo de preparo

Coloque o açúcar e a água em uma panela e deixe ferver por 25 minutos. Corte os pêssegos ao meio e os torça para retirar o caroço. Descasque-os e os coloque na calda. Deixe ferver por 15 minutos. Ainda quente, leve a vidros esterilizados e feche bem com a tampa. Pode ser servida com sorvete, tortas ou até pura, como sobremesa.

Receita de compota de figo

*Receita cedida pela Ghee Banqueteria

Ingredientes

150 gramas de açúcar cristal

700 mililitros de água

5 figos cortados em fatias

Modo de preparo

Em uma panela, em fogo médio, junte o açúcar e 700 mililitros de água, mexendo até ferver e obter uma calda. Acrescente os figos e cozinhe misturando até engrossar. Desligue o fogo e espere esfriar. Sirva acompanhando de uma torta (veja aqui a receita) ou pura, como sobremesa.

Receita de compota de pera

*Receita cedida pelo Bosco

Ingredientes

2 unidades de pera sem caroço e fatiadas em lâminas

100 gramas de açúcar refinado

1 colher (café) de vinagre

Modo de preparo

Em uma panela em fogo baixo, coloque a pera laminada com o açúcar e o vinagre. Vá mexendo até a pera estar totalmente cozida. Caso fique muito denso, adicione um pouco de água para diluir. Sirva com uma tábua de frios.

Receita de compota de caqui

Ingredientes

6 caquis bem maduros

2 colheres (sopa) de conhaque

1/2 colher (café) de açúcar de baunilha

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os caquis descascados, o conhaque e o açúcar de baunilha. Bata bem até formar uma mistura homogênea. Transfira para uma tigela e leve à geladeira por 2 horas. Sirva gelada com sorvete de creme ou merengue.

Receita de compota de pera com anis-estrelado

Ingredientes

6 pera maduras

1 xícara (chá) de açúcar

1/2 xícara (chá) de Água

1 colher (sopa) de anis-estrelado

1 pitada de sal

1 limão

Modo de preparo

Descasque as peras e retire o miolo e as sementes. Corte-as em pedaços e regue com o limão. Reserve. Misture o açúcar e a água e leve ao fogo. Cozinhe até formar uma calda rala. Lave os pedaços de pera em água corrente, escorra-os bem, junte o sal e ponha a fruta na calda. Acrescente os anises-estrelados e cozinhe até que a pera fique macia. Sirva fria ou morna com sorvete de creme.

Receita de compota de abacaxi

Ingredientes

1 abacaxi

5 colheres (sopa) de adoçante para forno e fogão

6 unidades de cravo-da-índia

1 pedaço de canela em pau

1 1/2 xícara (chá) de água

Modo de preparo

Corte o abacaxi em rodelas e retire o miolo. Coloque em uma panela e polvilhe com o adoçante. Junte o cravo, a canela e a água. Leve ao fogo baixo por 20 minutos, aproximadamente, ou até o abacaxi ficar macio. Retire do fogo e deixe esfriar. Coloque em uma compoteira e sirva na temperatura ambiente ou gelada.

Receita de compota de cereja

Ingredientes

500g de cerejas frescas (sem sementes)

1 xícara de açúcar

Suco de meio limão

1 colher de chá de extrato de baunilha (opcional)

Modo de preparo

Lave bem as cerejas, remova os cabinhos e as sementes, se necessário. Em uma panela média, adicione as cerejas, o açúcar e o suco de limão. Misture bem. Leve a panela ao fogo médio e deixe cozinhar por cerca de 15 a 20 minutos, mexendo ocasionalmente. À medida que as cerejas cozinharem, elas liberarão seu suco e a mistura começará a engrossar. Se desejar, adicione o extrato de baunilha e misture bem. Continue cozinhando até que a compota atinja a consistência desejada, lembrando que ela ficará mais espessa ao esfriar. Retire a panela do fogo e deixe a compota esfriar completamente antes de transferi-la para um recipiente de vidro com tampa. Armazene na geladeira por até duas semanas.