Red velvet

Modo de preparo

Prepare a massa: Na batedeira, junte os ovos e o açúcar e bata até obter uma mistura fofa. Em outro recipiente, junte o leite, o corante, o óleo, o vinagre, o cacau e misture bem. Acrescente essa mistura aos ovos com açúcar. Junte o trigo mexendo apenas até incorporar. Desligue a batedeira e adicione o fermento, mexendo com uma espátula. Leve para uma forma untada e ao forno pré-aquecido a 180° por aproximadamente 40 minutos. Desenforme quando estiver morno. Prepare o recheio: Misture o leite condensado, o creme de leite e o chocolate branco e leve ao fogo mexendo até obter a consistência de brigadeiro. Desligue o fogo e adicione o cream cheese, mexendo bem com um batedor de arame até obter uma mistura úmida. Reserve em uma travessa até esfriar. Montagem: Corte a massa na altura desejada. Na forma onde você assou, adicione um plástico para facilitar a retirada. Coloque o primeiro disco de massa e regue com a calda da sua preferência. Adicione o recheio e depois mais um disco de massa, repita a operação até finalizar as massas. Cubra com chantily, deixando que a massa apareça. Para isso, espatule bem. Finalize com as flores.

*Receita cedida pela chef confeiteira Michele Crispim