Quindim de maracujá

Modo de preparo

Unte a forma com manteiga e açúcar cristal. Em um bowl, junte o coco, o açúcar, a manteiga levemente derretida, o suco de maracujá e misture bem. Junte as gemas misturando delicadamente. Bata as claras em neve com uma pitada de sal, até obter picos médios. Misture as claras na mistura de gemas e deixe repousar por 1 hora. Leve para a forma e leve ao forno em banho-maria para assar, por aproximadamente 1 hora ou até que esteja dourado. Com apuro técnico, a sobremesa de manga fresca em cubos é finalizada com espiral de chocolate branco, farofa crocante, suspiro e hortelã.

*Receita cedida pela chef confeiteira Michele Crispim