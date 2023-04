Carole Crema estreia novo reality show de confeitaria no GNT

Estreia nesta quinta-feira, 13 de abril, às 21h30, o programa “Quanto Vale Esse Doce?” no canal GNT. A novidade é estrelada pelos jurados Carole Crema, Lucas Corazza, Roberto Strongoli e a novata, Michele Crispim.

O programa é um spin-off de “Que Seja Doce”, sucesso do canal desde 2015 e que já está em sua 9ª temporada, e promete ir além das receitas, revelando episódios que mostram a jornada de um empreendedor-confeiteiro.

“O empreendedorismo é muito presente na vida dos brasileiros. Quantas mães e mulheres não começam a ter renda pela venda de doces? Então, acho que o programa vem muito dessa questão. Ele entrega entretenimento para quem busca algo divertido para assistir, mas também certamente é uma fonte de informações para quem quer alavancar ou iniciar seu próprio negócio na confeitaria”, explica a chef confeiteira Carole Crema em entrevista para CLAUDIA.

Diferentemente do programa que o inspirou, “Quanto Vale Esse Doce?” promete focar na veia empreendedora dos confeiteiros. Os participantes já provaram que entendem de doces, já que são ex-participantes do reality anterior. Mas, desta vez, eles precisam mostrar que entendem também de todas as questões que envolvem um negócio de gastronomia.

Carole explica que os episódios são temáticos e cada um foca na especialidade de uma sobremesa diferente. “São receitas do tipo ‘doce de verdade’ mesmo, sabe? Tem brigadeiro, pão de mel, brownie… O meu episódio favorito é o de brigadeiro, porque tem uma reviravolta nele, não posso dar spoilers, mas tem algo que uma participante faz que me surpreende muito”, comenta a chef-confeiteira.

DA RECEITA AO LUCRO

Apesar do foco nos negócios, o programa continua sendo um prato-cheio para quem é fã de realities gastronômicos. Os jurados seguem colocando o avental para orientar os talentos da cozinha, dando dicas técnicas para as receitas.

Mas, além disso, Carole Crema, Lucas Corazza, Michele Crispim e Roberto Strongoli também fazem o papel de mentores ao orientar os confeiteiros em cada uma das etapas do negócio: seja na confecção, na precificação, na venda para os clientes e na hora de analisar o lucro.

“O que mais me surpreendeu no programa foi a capacidade dos participantes em venderem seus produtos, de como eles encontram essa vontade de fazer acontecer. Porque tem alguns que você olha e acha que são mais retraídos, mas daí na hora de realmente fazer o negócio acontecer você vê que eles dão tudo de si e te surpreendem”, relata Carole.

O competidor que mais tiver sucesso na empreitada leva pra casa o troféu do programa e também um prêmio de R$ 10 mil.

DOCES QUE TRANSFORMAM VIDAS

“Quem empreende precisa, principalmente, se dedicar àquilo que ainda não sabe fazer. Porque com aquilo que você já sabe, como fazer um bolo incrível, você consegue se virar no dia a dia. Mas o desconhecido, como fazer as contas e lidar com finanças, isso sim você precisa buscar aprender.” Carole Crema

A empolgação da chef confeiteira para a estreia vai ainda além da participação como jurada, lugar que ama estar. Mas, para Carole, participar como mentora num espaço de empreendedorismo tem um sabor especial:

“Na verdade, eu comecei a empreender porque quebrei, foi num momento que pensei: ‘não dá mais’. Eu precisava me organizar, aprender a precificar, a dar valor para o meu trabalho. Essa é uma dica que falo sempre para os participantes, em todos os episódios: valorize seus produtos”, diz a chef, que acumula mais de 20 anos de carreira à frente da confeitaria que leva seu nome e também é conhecida por ter inventado o brigadeiro de colher.

Além de apresentadora, Carole hoje administra sua loja física e online, é autora de diversas publicações, dá workshops na área de gastronomia e ainda produz conteúdo para suas redes sociais com milhares de seguidores.

“Gostaria muito que tivessem me dado dicas de empreendedorismo no meu início. Alguém para me ensinar que nem sempre é preciso enrolar todos os brigadeiros da travessa, que é melhor guardar a massa para não desperdiçar… Enfim, errei em várias coisas, mas errar é normal, o problema é errar no mesmo ponto novamente. Então é muito bom ter a oportunidade de aconselhar gente que está começando uma empreitada”, diz Carole, que confessa que adoraria ter tido a oportunidade de estar no elenco do programa como participante.

“Quanto Vale Esse Doce?” estreia no dia 13 de abril e tem exibição semanal no GNT toda quinta-feira, às 21h30.