12 receitas detox para compensar a comilança da Páscoa

Pratos clássicos com bacalhau e outros peixes, ovos de páscoa e também há quem aposte no bom e velho churrasco. A comilança do feriado de Páscoa é tradição e já é certa, sendo normal abusar um pouquinho nos pratos que consumimos – na maioria das vezes -somente uma vez por ano.

Após tudo isso, é importante devolver ao corpo os nutrientes necessários e aliviá-lo das toxinas consumidas, que podem causar um certo desconforto. Para isso, a CLAUDIA separou algumas deliciosas receitas detox que variam de sucos e smoothies até saladas e sopas para você se aventurar na cozinha e consumir nos próximos dias.

Escolha uma receita, clique no nome e confira como fazê-la em casa, seguindo o passo a passo.

