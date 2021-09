Dia do brigadeiro: celebre a data com 10 deliciosas receitas

No dia 10 de setembro é celebrado o brigadeiro, um dos doces mais populares e tradicionais do Brasil. A combinação de leite condensado, chocolate em pó e manteiga nasceu em 1946 e desde então ganhou o coração de todo brasileiro.

A versatilidade do doce dá espaço a imaginação e testes de novos sabores. Então, para aproveitar ao máximo uma das melhores sobremesas nacionais, nós separamos 9 receitas diferentes para testar e se deliciar.

Aprenda a fazer um brigadeiro com a iguaria de amendoim e, ainda por cima, uma receita caseira de leite condensado!

Essa receita de brigadeiro de milho verde é perfeita para variar o doce, principalmente se você é apaixonado por milho!

Brigadeiro de abóbora

A receita de brigadeiro de abóbora da chef Ana Luiza Trajano é perfeita para matar as saudades de um doce com sabor de infância.

Esse delicioso trio de brigadeiros agrada todos os gostos e ainda valoriza ingredientes nacionais.

A receita de brigadeiro de cajá utiliza a fruta de sabor único e transforma o tradicional brigadeiro em um doce excepcional.

A castanha-de-caju picada dá a crocância que combina perfeitamente com a cremosidade desse brigadeiro na panelinha.

Essa receita não desperdiça nadinha da banana, já que a fruta é usada no preparo do bolo e a casca vai para a panela no preparo do brigadeiro. Pode acreditar (e testar), que é um match incrível!

O brigadeiro de capim-santo da chef Morena Leite é delicioso e leva apenas três ingredientes.

Delicioso e sofisticado, esse bolo serve para se deliciar em família ou para uma ocasião especial

Essa receita é simples e perfeita para quem ama um doce não tão doce!