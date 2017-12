Como fazer leite condensado caseiro e duas receitas de brigadeiro

Tradicional ou de sabores diferentes, como paçoca, o brigadeiro é um docinho que inspira delírios. Mas e quando não há leite condensado em casa para preparar o doce? A solução é fazer o próprio leite condensado em casa.

E anote a dica para os docinhos: para aumentar a durabilidade e deixá-los mais macios e brilhantes, adicione 2 colheres (sopa) de creme de leite fresco pouco antes de atingir o ponto de enrolar.

Leite condensado

Em uma panela média, misture 1/4 de xícara de açúcar cristal e 1 litro de leite.

Leve ao fogo baixo, mexendo, por 45 minutos. No ponto ideal, você deverá obter uma mistura homogênea e encorpada.

Bata na batedeira, em alta velocidade, por 15 minutos. Rende 400 gramas. Dura até uma semana na geladeira.

Brigadeiro tradicional

Em uma panela média, junte o leite condensado caseiro, 1 colher (sopa) de manteiga e 4 colheres (sopa) de chocolate em pó.

Leve ao fogo baixo, mexendo com uma espátula, até desgrudar do fundo da panela – esse é o ponto de enrolar. Quer comer de colher? Então adicione

5 colheres (sopa) de leite. Deixe amornar.

Umedeça as mãos com água. Usando uma colher de sopa como medida, retire porções da massa e enrole-as, formando bolinhas. Passe no chocolate granulado. Rende 30 unidades.

Brigadeiro de paçoca

Misture 2 xícaras de amendoim torrado, 1 xícara de açúcar e 1/2 xícara de farinha de mandioca torrada.

Bata no liquidificador ou no processador para extrair o óleo do amendoim e obter a paçoca. Reserve um pouco para finalizar.

Junte o restante ao brigadeiro ainda quente. Deixe amornar. Umedeça as mãos, enrole e passe as bolinhas na paçoca reservada.