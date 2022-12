5 séries e filmes com a fórmula “quem matou?”

O recém-lançado filme Veja Como Eles Correm, que mescla suspense e comédia, começa com a reclamação da exaustão do gênero de suspense o exagero do velho “quem matou?”(whodunit). Leia aqui a resenha completa do filme.

Embora a história se passe nos anos 1950, poderia muito bem estar se referindo a 2022. Afinal, o que mais tivemos foram comédias e dramas que giram ao redor de um assassinato e a “nossa” investigação para achar o culpado.

Mesmo se repetindo em tantas produções, a temática ainda é favorita de muita gente – daí o sucesso! Você é daqueles que amam brincar de detetive? Então aqui vão minhas cinco sugestões do gênero:

A série The White Lotus, de Mike White, fez bem em só ser disponibilizada pela HBO no final de 2022: é o conteúdo mais popular e unânime do ano. A primeira temporada já trazia um crime, mas foi a segunda que colocou o mistério como principal motivação para descobrirmos a vítima… justamente quem menos queríamos que fosse. Genial, divertida e abertamente inspirada em Agatha Christie. Obrigatória na lista.

Faço parte dos pouquíssimos que não apreciaram nem o primeiro Knives Out, nem o segundo. Em geral, tramas inspiradas na Rainha do Crime demandam exageros, mas aqui falta química e justamente no detetive vivido por Daniel Craig: Benoit Blanc. Diverte, mas não é isso tudo que estão falando. Dito isso, se quiser conferir, o filme está disponível na Netflix. Os fãs consideram a continuação melhor que o original.

The Afterparty

Continua após a publicidade

O mais brilhante de todas as revisitações do gênero, The Afterparty é uma série de 2022 escondida na Apple TV+. É hilária, é original, é surpreendente e o melhor, é o início de uma franquia. O crime é recontado na primeira pessoa – em cada episódio – pelas testemunhas, mas uma delas é o/a assassino/a. Se estiver atento, dá para pescar as incongruências de cada depoimento e decifrar quem matou, mas mesmo que consiga acertar (como eu) nada impede de embarcar com todo coração até o fim. Sou muito fã da série, a melhor de 2022 para mim.

O longa abertamente voltado para o universo de Agatha Christie tem o desafio de superar os limites do tempo para os contos da autora. Refilmagens de Assassinato no Expresso Oriente e Morte no Nilo, com Kenneth Branagh no papel de Hercule Poirot, não despertam a mesma curiosidade na geração mais nova, nem traz elementos novos para quem conhece as histórias. Mas Veja Como Eles Correm, disponível na Star+, consegue trazer surpresas para uma história que está em cartaz há 70 anos em Londres: A Ratoeira.

A história da peça é inspirada em fatos reais e o roteiro usa pessoas reais – Richard Attemborough, Agatha Christie e outros – para brincar com metalinguagem e cutucar os imitadores. Extremamente divertido e inteligente, superior à Glass Onion, uma pérola de 2022.

Only Murders in the Building

Outra série sensacional que está na Star+, Only Murders in the Building é em sua essência “quem matou”, com muitas reviravoltas e revelações. Atualizam a obsessão atual com true crimes, os exageros e diversões dos clássicos de suspense. É nada menos do que genial, também com roteiros de extrema inteligência e inovação. Nunca poderia ficar fora da lista.

E claro, vale citar que Enola Holmes, da Netflix, também usa o gênero, por isso vale conferir – caso ainda tenha tempo. Aproveite para exercitar as células cinzentas!