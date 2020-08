Netflix divulga teaser e data de lançamento de Enola Holmes

A Netflix divulgou uma prévia inédita de Enola Holmes, filme estrelado por Millie Bobby Brown (a Eleven, de Stranger Things) e que conta a história da irmã mais nova de Sherlock Holmes.

O teaser foi divulgado nas redes sociais da plataforma de streaming, que aproveitou o tom de mistério do filme para colocar uma legenda enigmática: “alonE losHme etniV e rêTs de robmetSe”. Ao reorganizar as letras, é possível descobrir a data de estreia do filme: 23 de setembro.

O enredo do longa gira em torno do desaparecimento da mãe de Sherlock (interpretado por Henry Cavill), Mycroft (Sam Claflin) e Enola Holmes. Depois do sumiço, a irmã caçula foge para se tornar detetive particular. Veja, abaixo, a sinopse oficial divulgada pela Netflix:

“Quando sua mãe desaparece em seu aniversário de 16 anos, Enola procura a ajuda de seus irmãos mais velhos. Mas assim que ela percebe que eles estão menos interessados em resolver o caso do que mandá-la para o internato, Enola faz a única coisa que uma garota esperta, cheia de recursos e destemida em 1880 faria. Ela foge para Londres para encontrá-la. Encontrando diversos personagens memoráveis pelo caminho, Enola se acha no meio de uma conspiração que pode alterar o rumo da história política”.

Além de Bobby Brown, Cavill e Claflin, o elenco conta com Helena Bonham Carter (a Margaret, em The Crown) como a mãe dos personagens. O longa é dirigido por Harry Bradbeer (que trabalhou em Kiling Eve) e o roteiro, escrito por Jack Thorne (Extraordinário), foi baseado nos livros da série Os Mistérios de Enola Holmes, de Nancy Springer.