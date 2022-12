‘Knives Out 2’: veja 6 curiosidades inusitadas sobre o filme da Netflix

‘Glass Onion: Um Mistério Knives Out’, sequência do aclamado “Entre Facas e Segredos”, já está disponível na Netflix. O longa é estrelado por ninguém menos que Daniel Craig, Kate Hudson, Edward Norton, Dave Bautista, Janelle Monáe e outras superestrelas de Hollywood.

A trama gira em torno do icônico detetive Benoit Blanc, que viaja à Grécia para trabalhar em seu último caso. Até o momento, a continuação está sendo aclamada tanto pela crítica especializada quanto pelo público geral, com destaques para a dinâmica do mega elenco e atmosfera eletrizante.

Portanto, aproveitando a estreia de um dos filmes mais aguardados do ano, separamos seis curiosidades surpreendentes sobre ‘Knives Out 2’. Confira:

Sotaque de Daniel Craig

O diretor Rian Johnson revelou em entrevista que pensou em mudar o sotaque do personagem Benoit Blanc (interpretado por Daniel Craig) em cada filme, sem dar quaisquer explicações. Bizarro, né? Contudo, assim que começou a trabalhar na sequência, o cineasta desistiu da ideia.

Inspiração para o título

O subtítulo ‘Glass Onion’ é uma referência direta a uma canção dos Beatles presente no disco “The White Album”. A música em questão possui uma temática enigmática, brincando com inúmeras ‘lendas urbanas’ sobre a banda. Nem é necessário dizer que a atmosfera misteriosa combina com a narrativa de ‘Knives Out’, né?

Homenagem à Tom Cruise

O look utilizado por Edward Norton na cena do flashback no ‘Glass Onion Bar’ é inspirado nas vestimentas de Tom Cruise em “Magnólia”. Você percebeu?

Troca de atrizes

Antes das filmagens, Kaley Cuoco (‘The Flight Attendant’) fez um teste para interpretar a personagem Birdie Jay. Contudo, o papel acabou ficando com Kate Hudson (‘Como Perder Um Homem em 10 Dias’).

Escalação relâmpago

A aparição de Ethan Hawke (‘O Telefone Preto’) não estava planejada. Contudo, o ator estava perto da Grécia filmando a série ‘O Cavaleiro da Lua’, e decidiu passar no set de ‘Knives Out 2’ para gravar uma participação especial após ser convidado pelo diretor. O astro precisou de apenas um dia para gravar as suas partes e, logo em seguida, foi embora.

Mudança de ares

Este é o primeiro filme de Daniel Craig após a finalização de sua trajetória de 15 anos como James Bond no cinema.