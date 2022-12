The White Lotus: os personagens desprezíveis, adoráveis, irresistíveis

Antes, falamos antes sobre cinco elementos: a vinheta de abertura, com ótimas ilustrações de Lézio Lopes, brasileiro radicado na Austrália (que também ilustrou a abertura da primeira temporada); as obras de arte que aparecem em cena (com destaque para pinturas e esculturas); um pouco sobre a temida máfia siciliana (tema que perpassa o enredo); a comuna de Cefalù e sua história particular e como a escolha do figurino contribui para a história que está sendo contada. Agora, é a vez de analisar a construção de personagens e as relações estabelecidas — com destaque para Tanya, claro.

A construção de personagens

Um dos grandes méritos de The White Lotus é a construção de personagens que, ao mesmo tempo, são verossímeis, mas que estão vivendo situações extremas ou, no mínimo, de exceção, já que estão de férias em lugares paradisíacos, num momento de pausa ou ao menos, em tese, de distanciamento da rotina e dos conflitos diários.

Na primeira parte desse dossiê sobre a série, falamos um pouco da família Di Grasso, formada pelo avô Bert (F. Murray Abraham), pelo pai Dominic (Michael Imperioli) e pelo neto/filho Albie (Adam DiMarco), três gerações de homens nascidos nos Estados Unidos, com ascendência siciliana, que viajam em busca de reencontrar suas raízes. Eles representam três modelos diferentes de masculinidade: o avô, refratário a qualquer mudança necessária, autor de frases politicamente incorretas, tão revoltantes quanto hilárias, pela sua autenticidade; o pai, que está no meio do caminho, tentando resistir à criação que recebeu não apenas de Bert, mas de todo entorno que o cerca — sabemos que a cultura atravessa o nosso psiquismo e interfere nas nossas relações mais do que muitas vezes nos damos conta— , mas Dominic segue muitas vezes falhando nessa jornada; e o filho, que já pertence a uma geração em que as discussões de gênero alcançaram outro patamar e, por isso, parece estar — talvez esteja, em alguma medida — em um outro lugar, mais lúcido e progressista.

Mas, através de pequenas fissuras, Albie também deixa passar o resíduo que ainda está por aí — mesmo entre os homens que se julgam mais “desconstruídos” —, como na ideia de se encantar por mulheres bonitas, supostamente vulneráveis, que precisariam ser salvas. Num dos primeiros episódios, quando ele está jantando com Portia (Haley Lu Richardson) — que conhece na piscina do hotel, num momento em que a moça está irrompendo em lágrimas e ele se solidariza —, ela diz que ele parece ser um cara legal, ao que ele responde que o problema com isso é que as mulheres dizem que querem um cara legal, mas quando o encontram, nem sempre se interessam. É verdade, há algo de irracional e misterioso que molda o nosso desejo: Portia acaba se envolvendo com Jack (Leo Woodall), como falamos na primeira parte desse nosso dossiê, que é quase o oposto completo de Albie.

Mas há um comentário que ele faz em seguida, ainda no jantar com Portia, que nos alerta para essa ideia de salvador, ainda tão intrínseca ao patriarcado. Quando ela lhe pergunta, por sua vez, qual seria o “tipo” dele, Albie diz que costuma se interessar por mulheres que são como “pássaros machucados”. Numa das últimas cenas, quando eles se encontram no aeroporto, após ambos terem sido enganados, respectivamente, por Jack e Lucia (Simona Tabasco) — chegaremos lá, pode haver, quem sabe, uma oportunidade para que se reencontrem em outros termos. Ou seria apenas Mike White sendo Mike White, fazendo uma sátira das cenas românticas em aeroporto, emblemáticas em comédias românticas — o que, se nos lembrarmos, também ocorre no fim da primeira temporada com Shane (Jake Lacy) e Rachel (Alexandra Daddario).

Na verdade, a passagem mais interessante que acontece no aeroporto é quando a família Di Grasso — avô, pai e filho — estão na fila para o check-in, e uma mulher bonita passa por eles. Então, os três viram a cabeça para admirá-la, em uníssono, mostrando que por mais diferentes e complexos que sejam, cada um à sua maneira, em alguns aspectos, os três talvez ainda tenham algo em comum, algo transmitido de geração à geração, perpetuado pela cultura, que avança a passos lentos, muitas vezes sofrendo retaliações de ondas conservadoras, como observamos hoje em diversos lugares do mundo.

A poeta polonesa Wisława Szymborska, laureada com o prêmio Nobel de Literatura em 1996, tem um poema muito bonito em que os primeiros versos dizem: “Somos filhos da época / e a época é política”. Em seguida, continua: “Todas as tuas, nossas, vossas coisas / diurnas e noturnas, são coisas políticas”. Ou seja, é impossível dissociar a construção psíquica de personagens tão ricamente construídos das questões sociopolíticas que os envolvem, como a questão de gênero e a classe social a qual pertencem, entre tantas outras variáveis. Claro, há espaço para singularidade: não estamos falando de um exército de iguais, cada pessoa tem sua própria bagagem e sua própria maneira de carregá-la. Mas há algo em comum entre esses homens, e entre essa classe social, que também não pode ser negado.

Mike White parece bastante atento a essa questão, e por isso também constrói personagens tão interessantes, muitas vezes desprezíveis, odiáveis, fúteis, narcisistas; outras vezes bem mais complexas do que parecem à primeira vista. Isso nos leva, claro, a Daphne, numa atuação fabulosa de Meghann Fahy, a primeira personagem a aparecer em cena na segunda temporada. É ela quem descobre o primeiro corpo boiando no mar (dessa vez, teremos muitas mortes, o que descobrimos logo no início do primeiro episódio). Isso acontece quando Daphne vai dar um último mergulho antes da partida — e então o tempo retrocede, como ocorre na primeira temporada, e passamos a acompanhar a chegada desse grupo de hóspedes, sete dias antes, e tudo que se desenrolou depois disso.

Daphne parece o estereótipo de uma mulher que atende às expectativas sociais da maioria dos homens clássicos: linda, magra, loira, de cabelos longos, sempre sorridente e gentil, aparentemente alienada do mundo que a cerca, fazendo vista grossa para as indiscrições do marido, Cameron (Theo James, também ótimo no papel de um babaca clássico), sem que nada pareça perturbar o seu estado de constante bem-estar. Daphne e Cameron são muito amorosos entre si, fisicamente, a ponto de deixarem o outro casal, com quem compartilham a viagem, muitas vezes constrangidos — até mesmo porque, nesse sentido, eles não poderiam ser mais diferentes. Harper (personagem escrita por Mike White exclusivamente para a amiga Aubrey Plaza, que a propósito lhe cai como uma luva) e Ethan (Will Sharpe), ambos também excelentes — aliás, quem não está nesse elenco tão bem escolhido e bem dirigido?

Harper e Ethan são os únicos que não são exatamente pessoas brancas, e nem cresceram entre os super ricos. Harper tem origem latina, com família porto-riquenha, e Ethan, ascendência oriental. Talvez por isso, Mike White os poupe, em termos, do escrutínio geralmente dirigido às pessoas brancas e endinheiradas, foco de atenção e crítica da série — embora faça isso sem dedos apontados em riste.

Harper é obviamente muito inteligente, uma advogada de causas trabalhistas bem-sucedida profissionalmente, que demonstra constante indignação com o que está acontecendo no mundo — o que por vezes lhe tira o sono (Daphne, por sua vez, diz que nunca precisou tomar remédio para dormir). Essa posição também se reflete no mal-estar, por que não mau humor, que Harper sente em frequentar esse hotel luxuoso, diante de lindas paisagens, ao lado de um casal que prefere não ler notícias para não acompanhar a “narrativa apocalíptica” supostamente criada para perturbá-los. Mas Daphne não é uma dona de casa tradicional, mãe de duas crianças, vaidosa e vazia. Nessa mesma cena, ela diz que gosta de assistir a Dateline, um programa de crimes reais, em que, como ela diz, muitos maridos assassinam as esposas. “Acontece muito durante as férias”, diz sorrindo, embora mórbida, profetizando o que de fato se desenrola na temporada.

Ethan e Cameron fizeram faculdade juntos e continuam em contato, embora tenham personalidades muito distintas — enquanto o primeiro é mais tímido, calado e observador, o segundo continua sendo uma versão adulta do aluno popular, extrovertido, galanteador e excessivamente seguro de si . Os casais não têm intimidade nem afinidades importantes, mas estão tentando se entrosar, apesar da resistência de Harper, e a dinâmica entre eles acaba sendo um dos arcos mais interessantes dessa temporada. Ethan, tão inteligente quanto Harper, embora menos sarcástico, enriqueceu recentemente depois de vender a empresa que criou. Esse mundo de opulência, portanto, é novidade para o casal, que talvez antes pertencesse à classe média alta, não ao grupo dos super ricos, para o qual agora ascendem. Recolhidos em seus quartos, os dois casais analisam uns aos outros, Harper e Cameron mais críticos do que Daphne e Ethan, que tentam apaziguar os ânimos em cada cômodo.

Mas, enquanto o casamento de Harper e Ethan parece muito mais saudável sob diversos aspectos — eles têm uma amizade que parece sólida e verdadeira, afinidades e valores importantes em comum, que apreciam muito, e uma longa história juntos —, também estão vivendo uma crise que talvez todo casamento longo enfrente, em especial os casamentos em que tudo é dito (eles se gabam constantemente de serem sempre sinceros sobre tudo um com o outro). O dilema é como manter aceso o desejo quando a rotina e o excesso de intimidade talvez obscureçam algo necessário para que o desejo ganhe espaço, algo misterioso.

Daphne e Cameron, por sua vez, em seus jogos de esconde-esconde e de muitas mentiras, teriam, para Harper, o que ela chama de um casamento de fachada. Mas, quando os observamos na intimidade, vemos que as coisas não são bem assim. Entre quatro paredes, o carinho apaixonado entre ambos continua tão intenso quanto publicamente. Depois do final da série, Daphne tem sido tratada de uma maneira quase idealizada, como alguém que de fato é muito mais esperta do que parece, mas que teria descoberto o segredo para a felicidade através de engenhosas artimanhas. Ela diz, mais de uma vez, que não é uma vítima (primeiro para Harper, depois para Ethan, em conversas muito importantes). Mas o que Daphne rapidamente recalca ou reprime, claro, também é fonte de sofrimento, como vemos de forma comovente no último episódio, em uma cena em que a atriz entrega uma atuação extraordinária durante uma conversa com Ethan.

Há um troca-troca entre os casais (embora não saibamos exatamente o que aconteceu, o que parece uma decisão muito acertada de Mike White) — apesar da repulsa que Harper sente por Cameron —, motivada pelo fato de que ela está se sentindo profundamente rejeitada pelo marido e por outros acontecimentos que, se fôssemos descrever aqui, acabaríamos escrevendo não um dossiê, mas sim um tratado. Mas digamos que uma camisinha é encontrada no sofá da suíte de Harper e Ethan, que se comunica internamente através de uma porta com a de Daphne e Cameron, e isso é um gatilho para que muitas conversas e ações essenciais para o enredo aconteçam. Esse troca-troca acaba por ter um efeito surpreendente entre os casais, especialmente entre Harper e Ethan, pelos quais talvez mais nos afeiçoamos — é difícil não gostar de Harper, embora Daphne também seja uma personagem sem igual.

Em um post em seu perfil no Instagram, a psicanalista Cauana Mestre fala um pouco sobre a dualidade que Harper sente em relação a esse outro casal, que ela julga tão severamente. Enquanto despreza e critica a dinâmica estabelecida por Daphne e Cameron, também sente falta de ter uma relação mais próxima com Ethan, enquanto todas as suas tentativas nessa direção soam falsas ou desajeitadas. Essa viagem acontece justamente quando eles estão se sentindo mais distantes, ao menos fisicamente. Os horários desencontrados são apenas um indício de que estão vivendo em mundos quase à parte, e a insegurança de Harper, que sempre parece tão assertiva, vai aparecendo sutilmente, até que ela a verbaliza em duas cenas importantes: uma em que ela diz ao marido que entende o desinteresse que ele sente por ela, uma vez que agora está no topo do mundo e poderia ter quem quisesse ao seu lado. Ela lhe pergunta se Ethan se sente atraído por ela, ao que o marido responde: “Eu amo você”. E, outra cena comovente, no episódio final, Harper pergunta, agora completamente vulnerável: “Ethan, o que vai acontecer com a gente?”. A resposta surpreende à personagem e também a quem está assistindo.

Em seu desprezo por Cameron e Daphne, podemos perceber traços de inveja, sentimento que continua sendo tabu na nossa cultura, como bem diz a psicanalista Cauana Mestre, lembrando de Freud, que sempre tratou a ambiguidade humana como uma parte intrínseca de quem somos, defendendo que forças opostas podem coexistir sem necessariamente se anular. Mas também há uma outra relação de inveja entre os amigos Ethan e Cameron: apesar do afeto sincero que parece uni-los, os dois vivem numa competição velada, que extravasam em alguns momentos, primeiro nos esportes (como na cena do jet-ski, por exemplo), e depois numa luta física, quando chegam a se confrontar de fato.

A relação entre essas quatro personagens renderia um texto à parte, mas já nos estendemos bastante por aqui e ainda não falamos das personagens italianas, que vão ganhar um tópico à parte adiante (especialmente Valentina, Lucia e Mia), e, claro, a grande estrela de The White Lotus até aqui, a diva Tanya McQuoid, agora Tanya McQuoid-Hunt, depois do casamento com Greg, os dois únicos hóspedes presentes nas duas temporadas. Tanya é interpretada pela fabulosa Jennifer Coolidge, que foi ovacionada pelo seu desempenho desde a estreia da série e já está indicada, merecidamente, a outros prêmios importantes pela nova temporada, que acaba de chegar ao fim — como o Globo de Ouro, anunciado um dia depois da exibição do último episódio da série no Brasil. Mas de Tanya também falaremos num tópico à parte, porque a personagem merece.